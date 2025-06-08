Глава Сургута Максим Слепов поздравил горожан с днем Святой Троицы

Сегодня, 8 июня, православные сургутяне отметили один из важнейших церковных праздников – Святую Троицу. В этот день в городе прошли торжественные мероприятия, в том числе традиционный крестный ход и праздничное богослужение.

«Вместе с сургутянами прошел сегодня по улицам города традиционным Крестным ходом во главе с Благочинным Сургута отцом Антонием. С радостью разделил с православными духовное единение и атмосферу праздника. Присоединился к празднованию и лидер байкерского клуба «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург), который накануне прибыл в Сургут для организации мотопробега в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничную службу в главном храме города – Свято-Троицком кафедральном соборе провел его настоятель Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Желаю верующим света, добра, мира, крепости духа. С нами Бог!» – написал в соцсетях глава города Максим Слепов.

Напоминаем, в Сургуте готовятся к тройному празднику – 12 июня город отметит День России, День города и 60-летие со дня получения статуса города.