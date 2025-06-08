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​От «Соцветия» до концерта VIVA: как Сургут встретит День России и День города

Сургутян приглашают на празднование Дня России, Дня города и 60-летия со дня присвоения статуса города

​От «Соцветия» до концерта VIVA: как Сургут встретит День России и День города
Фото: администрация Сургута

В Сургуте готовятся к тройному празднику – 12 июня город отметит День России, День города и 60-летие со дня получения статуса города. Жителей и гостей ждет насыщенная программа мероприятий, которая охватит всю неделю – с 8 по 14 июня.

Фестиваль «Соцветие» откроет празднование

Торжества начнутся уже сегодня, 8 июня. В 12:00 на Центральной площади города (пересечение ул. Университетской и проспекта Ленина) стартует XXV фестиваль национальных культур «Соцветие». В этом году он посвящен Году исторического наследия в Югре, Году защитника Отечества, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 60-летию Сургута.

Концерт в филармонии

11 июня в 16:00 Сургутская филармония приглашает на праздничный концерт. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии (ул. Энгельса, 18, тел.: 52-18-01, 52-18-02).

Праздничный день

Основные мероприятия пройдут в сам День России – 12 июня. С 12:00 на Центральной площади начнется большая празднично-развлекательная программа для всей семьи. На сцене выступят творческие коллективы города: Городской культурный центр, филармония, Дворец искусств «Нефтяник» и Центр культуры «Камертон».

В 14:00 состоится торжественная церемония вручения знака «За заслуги перед городом Сургутом» и свидетельств о занесении в Книгу Почета Сургута.

В течение дня на площади будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, спортивные состязания, зоны для игр, ярмарка и локации волонтерских организаций.

В 17:00 на сцене выступит сургутская кавер-группа PoluyanoVa-band, а в 18:00 начнется концерт главных гостей праздника – вокальной группы «VIVA» из Москвы.

Праздник в парке и пленэр перед «Стерхом»

Параллельно праздничные программы пройдут и в других локациях. В городском парке культуры и отдыха на проспекте Набережном с 12:00 начнется мероприятие «Город на Оби» с конкурсами, мастер-классами, танцами и призами.

Также в 12:00 перед зданием галереи «Стерх» (ул. Магистральная, 34/1) стартует фестиваль пленэрной живописи «Образ города».

А культурный центр «Порт» приглашает на городской квест «Тут Сургут». Участие по предварительной записи по телефону: 24-25-62.

Большая программа от музея и библиотек

14 июня Сургутский краеведческий музей проведёт масштабный фестиваль «Мой ГОРОД». С 10:00 до 18:00 будут организованы три экскурсионные программы с отправлением от Мемориала Славы (ул. Гагарина). Подробности доступны на сайте музея и в соцсетях.

Библиотеки города подготовили собственную праздничную афишу, рассчитанную до конца июня. Среди мероприятий:

  • QR-квест «По следам истории Сургута» в библиотеке им. Н.М. Рубцова (ул. Бажова, 17, по заявкам до 29 июня),
  • Квест «Спроси у книг» в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1, заявки до 30 июня), литературный праздник «Многоликая Россия» – с 9 по 11 июня там же,
  • Квиз «Настоящий россиянин» – 10 и 11 июня в библиотеке №16 (пр. Комсомольский, 12),
  • Интеллектуальная игра «По следам Черного Лиса» – в библиотеке им. Ч.Т. Айтматова (ул. Крылова, 6А),
  • Квиз «Город-сказка, город–мечта» – 13 июня в Центральной детской библиотеке (пр. Дружбы, 11А, начало в 11:00).

История Югры – детям и взрослым

Исторический парк «Россия – моя история. Югра» (ул. Мелик-Карамова, 4/4) приглашает на экскурсии:

  • «Черный лис Сургута» – об истории основания города, с мастер-классом по созданию герба,
  • «Югра в эпоху Рюриковичей и Романовых» – о развитии региона,
  • «По сибирским ямам» – о контактах с землепроходцами.

Музыка под открытым небом снова в Сургуте

С 14 июня на площади Советов перед филармонией стартуют «Летние филармонические сезоны» – серия уличных концертов под открытым небом.

Напоминаем, в Сургуте 8 июня перекроют дороги из-за крестного хода и фестиваля «Соцветие».


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Сегодня в 11:13, просмотров: 409, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:34
С Праздником- с Днём Святой Троицы, православные Сургута!

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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjckoM7T реклама на siapress.ru 
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