​«Сургутнефтегаз» отчитался об убытке в I квартале 2025 года

По итогам первого квартала 2025 года компания «Сургутнефтегаз» зафиксировала чистый убыток в размере 439,7 млрд рублей. Соответствующие данные приведены в опубликованной отчетности по РСБУ, пишут «Ведомости».

Подробная информация о выручке и других ключевых финансовых показателях за отчетный период не раскрывается. Вместе с тем в годовом отчете компании за 2024 год отмечено, что чистая прибыль сократилась на 30,8%, составив 923,3 млрд рублей.

Ранее в отношении компании были введены санкционные ограничения со стороны стран Запада. Так, 20 мая стало известно о решении Евросоюза включить «Сургутнефтегаз» в новый пакет санкций, который охватил в общей сложности 75 физических и юридических лиц. А в январе аналогичные меры приняла Великобритания, внеся в санкционные списки также «Газпром нефть».