Авиакомпания Utair связала Сургут и Ставрополь прямым авиарейсом

Авиакомпания Utair открыла новое направление – теперь из Сургута можно напрямую улететь в Ставрополь. Первый рейс состоялся 4 июня. Полеты будут выполняться до конца сентября один раз в неделю – по средам.

Вылет из Сургута запланирован на 12:55, обратный рейс из Ставрополя — в 16:45. Время в пути составляет 4 часа 50 минут. Билеты доступны на сайте авиакомпании и в мобильном приложении «Уютное небо».

В честь открытия нового маршрута в сургутском аэропорту прошло торжественное мероприятие. Среди пассажиров первого рейса Utair провел розыгрыш сертификата на бесплатный перелет по любому направлению авиакомпании в течение года. Победительницей стала школьница из Сургута, которая летела в Ставрополь на каникулы.

В весенне-летнем расписании из Сургута запланированы рейсы по 30 направлениям. Среди новых – Волгоград, Казань, Нижнекамск и Самара.