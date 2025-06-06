В Сургуте готовятся к установке памятника в честь медицинских работников

Сургут готовится увековечить подвиг тех, кто ежедневно стоит на страже нашего здоровья. Памятник медицинским работникам разместят в сквере Старожилов 15 июня − на месте, где два года назад был установлен закладной камень.

Как отметили в пресс-службе администрации города, памятник представляет собой композицию из камня, который будет обрамлен тремя крыльями ангела. Дополнят монумент шесть скошенных тумб, напоминающих трибуны, на которых будут открыты бронзовые книги. В них планируется вписывать имена выдающихся медицинских работников, внесших значительный вклад в развитие медицины не только в Сургуте, но и в округе в целом.

Тумбы для памятника уже доставили, строители готовятся к быстрому монтажу, добавили в мэрии.

Общая стоимость проекта, включая работы по благоустройству территории, составляет более 12 миллионов рублей.

Напоминаем, что идея создания памятника возникла еще в 2021 году, после тяжелого периода пандемии. Она принадлежит Сургутской территориальной организации профсоюза медработников. Инициативу поддержал глава Сургута Максим Слепов, в то время занимавший пост председателя городской Думы.

Проект удалось реализовать благодаря поддержке Ассоциации работников здравоохранения Югры и пожертвованиям горожан, врачей, общественников и меценатов.