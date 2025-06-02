Памятник медработникам установят в Сургуте ко Дню их профессионального праздника

В Сургуте установят памятник, посвященный подвигу медиков, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны, пандемии и СВО. Монумент появится в сквере Старожилов, где два года назад был заложен камень в его основание. Установку приурочат ко Дню медицинского работника − 15 июня.

«Воплощение инициативы в жизнь стало возможно благодаря меценатам, пожертвованиям общественников, профессионального сообщества врачей, неравнодушных горожан. <…> Место для монумента профессионалам выбрали, опираясь на историю города и предложения горожан», − рассказали в пресс-службе администрации города.

Отметим, что сначала предполагалось увековечить образ конкретного медика, но позже замысел расширили.

Идея создания принадлежит Сургутской территориальной организации профсоюза медработников и главе города Максиму Слепову. Проект удалось реализовать благодаря поддержке Ассоциации работников здравоохранения Югры и пожертвованиям горожан, врачей, общественников и меценатов.