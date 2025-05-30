В департаменте образования Югры рассказали о зарплатах ректоров вузов Сургута

Замыкает тройку директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов с доходом в 509 тысяч рублей в месяц.

Почти миллион в месяц: сургутянам рассказали о самых высоких зарплатах руководителей вузов и колледжей города

Да, потому что с дикарями по-другому никак

Да, потому что авиакомпания отвечает за их здоровье и жизнь и не должна страдать из-за беспечного отношения людей к правилам авиаперевозок

Я даю согласие на использование файлов cookie, метрических программ, сбор статистики посещений и данных посетителей, а так же на обработку персональных данных. Это помогает нам сделать сайт лучше.



Подробнее в Политике конфиденциальности.

Согласен