В департаменте образования Югры рассказали о зарплатах ректоров вузов Сургута

Жителям Сургута рассказали о самых высоких зарплатах руководителей университетов и колледжей города. Информацию опубликовала пресс-служба окружного департамента образования.
Самую высокую среднемесячную зарплату среди руководителей образовательных учреждений Югры получает ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок – его доход составляет 759 тысяч рублей в месяц.
Второе место в списке занимает ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин – его среднемесячная заработная плата составляет 578 тысяч рублей.
Замыкает тройку директор Сургутского политехнического колледжа Вадим Шутов с доходом в 509 тысяч рублей в месяц.