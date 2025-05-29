В Сургуте отремонтируют дорогу на улице Киртбая – выделили 902 миллиона рублей

В Сургуте направят почти миллиард рублей на реконструкцию дороги на улице Игоря Киртбая. Об этом сообщил депутат Думы Югры Ринат Айсин в своем телеграм-канале.

«Сегодня по инициативе Правительства Югры проголосовали за внесение изменений в Закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». По инициативе Руслана Николаевича Кухарука Правительство выделит дополнительное финансирование в размере почти 1 млрд рублей (902 млн руб) на проведение реконструкции автомобильной дороги по ул.Игоря Киртбая», – передает Ринат Айсин.

По словам депутата, следующей приоритетной задачей для города должно стать финансирование реконструкции дороги от Пролетарского проспекта до Югорской улицы.

Напоминаем, бюджет Югры в очередной раз вырос – расходы приближаются к 500 млрд рублей.