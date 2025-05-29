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​Бюджет Югры в очередной раз вырос – расходы приближаются к 500 млрд рублей

Корректировка бюджета и приоритеты социальной политики – в Югре прошло заседание окружной думы

​Бюджет Югры в очередной раз вырос – расходы приближаются к 500 млрд рублей
Фото dumahmao.ru

В Ханты-Мансийске прошло очередное заседание Думы Югры. Центральными темами стали вопросы исполнения бюджета региона за 2024 год, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также подведение итогов социально-экономического развития округа. Как отметил губернатор Руслан Кухарук, бюджет Югры за прошедший год исполнен с приоритетом выполнения всех социальных обязательств: из общей суммы расходов в 435,9 миллиарда рублей, 66,4% направлено на социальную сферу.

Бюджет по доходам исполнен на 103,7% от утвержденного плана и составил 422,2 миллиарда рублей. В отчетном году в регионе было построено и введено в эксплуатацию 26 объектов государственной и муниципальной собственности, включая шесть объектов образования, семь – здравоохранения и один объект социальной защиты. Более 28 миллиардов рублей было направлено на строительство дорожной инфраструктуры, свыше 16 миллиардов – на объекты социальной сферы.

На заседании правительства, которое предваряло вынесение вопроса на рассмотрение парламентариев, отдельное внимание было уделено корректировке бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Согласно проекту закона, доходы бюджета в 2025 году увеличатся на 9,8 миллиарда рублей и составят 416,1 миллиарда, тогда как расходы возрастут на 29,3 миллиарда рублей, достигнув 494,5 миллиарда. В результате дефицит увеличится на 19,5 миллиарда и составит 78,3 миллиарда рублей. Наибольшая часть дополнительного финансирования направляется на государственные программы: «Современное здравоохранение» – 3,1 миллиарда рублей, «Социальное и демографическое развитие» – 13,4 миллиарда, «Современная транспортная система» – 5,3 миллиарда.

«Мы делаем серьезный шаг, дополняя расходную часть приличной суммой. Основной приоритет — оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Значительные средства также направляются на развитие дорожной инфраструктуры, включая реализацию масштабного проекта по строительству мостового перехода через Обь в районе Сургута», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Эти изменения были поддержаны председателем Думы Югры Борисом Хохряковым, который подчеркнул, что увеличение расходов направлено на реализацию ключевых государственных программ.

Депутат Думы Югры Ринат Айсин сообщил о важной поправке, предусматривающей выделение почти 1 миллиарда рублей на реконструкцию улицы Игоря Киртбая в Сургуте. Эти средства позволят создать новое дорожное полотно, тротуары, модернизировать освещение, обновить инженерные сети и благоустроить прилегающие территории. «Благодарю губернатора Югры за весомую поддержку Сургута и коллег-депутатов за одобрение данной статьи расходов», – отметил депутат.

В рамках корректировки бюджета дополнительные средства в 2025 году будут направлены по следующим направлениям:

В рамках программы «Социальное и демографическое развитие» средства пойдут на приобретение жилья для детей-сирот, поддержку участников СВО и их семей, а также новую категорию получателей — неработающих граждан, родившихся в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года.

По программе «Современная транспортная система» предусмотрено финансирование мостового перехода через Обь, субсидирование муниципальных дорог и развитие авиаперевозок.

В рамках «Современного здравоохранения» будет закуплено медицинское оборудование, расширен перечень лекарств, приобретены 60 автомобилей скорой помощи для 19 учреждений округа, увеличены зарплаты младшего медперсонала, введены 8 дополнительных бригад СМП и профинансировано содержание новой подстанции скорой помощи в Сургуте.

Также увеличен объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам на 5,9 миллиарда рублей. В 2025 году они составят 158,6 миллиарда рублей.

Василий Филипенко, депутат окружной Думы и председатель комитета по социальному развитию, сообщил о пяти инициативах, выдвинутых комитетом, две из которых касаются изменений в социальном законодательстве. Внесенный законопроект о социальной помощи синхронизирует региональные нормы с федеральным законодательством, в том числе уточняет полномочия правительства Югры по заключению социальных контрактов и определяет механизм перерасчета выплат при изменении минимального размера оплаты труда.

Таким образом, принятые решения формируют финансовую и правовую основу для реализации приоритетных направлений государственной политики Югры, в центре которых — социальная защита, здравоохранение, инфраструктура и поддержка участников специальной военной операции.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 175, комментариев: 0
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