Проект Купеческого сквера в Сургуте начали с восьмитонного камня

В Сургуте стартовали работы по созданию Купеческого сквера. Рядом с усадьбой Галактиона Клепикова предприниматели заложили гранитный камень весом восемь тонн, привезенный с Южного Урала, рассказал глава города Максим Слепов.

«Над эскизом монумента работает Сургутская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с нашим краеведческим музеем. В камне планируют воплотить историческую преемственность роли уездных купцов в жизни Сургута современными предпринимателями», − говорится в сообщении.

В будущем сквере планируют обновить дорожки, высадить деревья, установить архитектурные формы и наполнить пространство историческим содержанием.

«Место обязывает: рядом усадьба Галактиона Клепикова, за ней − бывшая Купеческая улица, торговая пристань когда-то судоходной реки Бардаковки. Обновленный сквер – на пути пешеходного маршрута по историческому Сургуту», − подчеркнул мэр.

Ранее на этой территории прошел субботник.