Сургутская ТПП инициировала создание Купеческого сквера

В историческом центре Сургута, рядом с усадьбой Галактиона Клепикова, планируется создать Купеческий сквер. Инициатором проекта выступила Сургутская торгово-промышленная палата. Об этом сообщил глава города Максим Слепов в своем телеграм-канале.

«Это память о сословии, формировавшем облик и экономику уездного города Сургута. С генеральным директором Сургутской ТПП Анной Чурмановой и коллегами провел выездное совещание на месте будущего сквера. Проект благоустройства и оформления сквера предприниматели подготовят своими силами», – сообщил мэр Сургута.

Первым шагом реализации проекта станет субботник – его организуют уже в ближайшие выходные. В рамках начала работ также запланирована закладка памятного камня на месте будущего сквера.