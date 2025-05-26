Пилотажная группа «Барсы» в Сургуте поддерживает в строю раритетные самолеты времен СССР

Сургутские пилоты продолжают летать на редких советских самолетах – Як-52 и Як-18Т. Однако их обслуживание становится все сложнее: производство этих моделей давно остановлено, а запчастей почти не осталось. Об этом рассказал руководитель пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов в эфире siapress.ru.

По его словам, вся техника, которая используется на аэродроме на Заячьем острове, – это настоящая история авиации, и за каждым полетом стоит большая техническая работа.

«У нас самолеты не новенькие. Они все, так сказать, родились в СССР, и сейчас производство этих самолетов (Як-52, Як-18Т, да и вообще всех советских) остановилось. Их нигде не производят, поэтому ищем по закромам, на каких-то складах. Еще есть склады, которые вскрываются. И мы оттуда покупаем все запчасти разом. Все, что есть. И живем на том, что осталось», – заявил Барсов корреспонденту siapress.ru.

Он также отметил, что надеется на появление новых двигателей, поскольку в эту сторону сейчас движется государственная политика. Несмотря на трудности, команда «Барсов» продолжает проводить обучающие полеты, участвовать в патриотических акциях и развивать авиацию в регионе.

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