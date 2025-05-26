Руководитель пилотажной группы «Барсы» в Сургуте – о своей команде, самолетах, героях и видеоиграх

Руководитель пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов впервые сел за штурвал в 12 лет, а сегодня обучает других и руководит уникальной командой девушек-пилотов, которых объединяет точность, смелость и любовь к небу.

В эфире siapress.ru он рассказал о том, как появилась идея создать именно женскую пилотажную группу, как проходит обучение, и кто может стать пилотом. Затронули тему технических сложностей, редких самолетов и ежегодной акции «Бессмертный полк в небе». А еще подробнее узнали о его увлечении видеоиграми и стримами.

– Командир пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов впервые сел за штурвал в 12 лет, а сегодня обучает других и руководит уникальной командой девушек-пилотов, которых объединяет точность, смелость и любовь к небу. И сегодня он у нас в гостях. А меня зовут Вячеслав Ребрий, и я корреспондент этого портала. Привет, Иван.

– Вячеслав, привет! Давайте поговорим про авиацию и все интересное. Поехали.

– Расскажи, как у тебя вообще возникла идея создать женскую пилотажную группу, и почему именно женскую?

– Наверное, многие знают, что аэродром, который находится у нас в Сургуте на Заячьем Острове – это построил мой папа. Он раньше занимался стройкой, у него была большая строительная фирма. Но у него всегда была мечта стать летчиком. И вот эту мечту он воплотил в аэродроме, построил место, где молодежь сейчас может прийти и заниматься любимым делом. Мы там летаем на самолетах, прыгаем с парашютом, снимаем контент. На мотоциклах у нас даже ездят.

Когда вся история эта начиналась, мне было где-то 14 лет. Я уже начал летать, и была такая мысль: нужно сделать что-то масштабное, чтобы об этом все говорили – не только у нас в Сургуте, но и во всей России.

Сначала появилась мысль: «У нас много самолетов, нужно их всех собрать в небе, чтобы мы все вместе летали». Что нужно сделать? Нужно собрать группу. Сначала начали набирать мужчин, мальчиков, пацанов. Выдали объявление в бегущей строке: «Проходит набор в пилотажную группу. Приходите в это время». Пришло трое человек – все. Все поняли, что что-то не так, почему-то это не работает. Изменили в объявлении: «Проходит набор в женскую пилотажную группу».

Почему женскую? Женских пилотажных групп в мире сейчас нет, плюс – это удивительно, когда девчонки летают. Ходит же стереотип, что женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, но мы изменяем этот стереотип и говорим, что девушки – профессионалы в небе.

– Как выглядит в целом процесс обучения, чему у вас учат от начала и до получения удостоверения?

– Мы обучаем полностью с нуля. Вот человек захочет прийти полетать, и после этого он скажет: «Все, я хочу быть летчиком по-любому. И что мне делать?». Мы ему говорим: «Хорошо, друг. Вот у нас есть место, ты можешь обучиться за 42 часа летной практике и изучить 100 часов теории. После этого тебе выдают лицензию, и ты можешь летать на любом самолете до 5 700 килограмм».

Вот примерно так проходит обучение. Если углубиться, то это где-то три месяца, где ты большую часть из них сидишь за партой, слушаешь десять предметов – это, например, метеорология, авиационная механика, где тебе рассказывают, как работает двигатель, аэродинамика. В общем, все, что связано с самолетами.

И после этого, как ты все эти 100 часов отсидел, ты идешь и летаешь 42 часа. Где-то на 12-м часу ты вылетишь самостоятельно. Это будет абсолютный шок, когда ты сидишь один в самолете и думаешь: «Боже, наконец-то я стал летчиком». Но потом тебе нужно будет доучиться, и ты станешь профессионалом. Ты бы хотел стать летчиком?

– Боюсь, честно.

– А чего боишься?

– Не знаю. Как-то никогда об этом не думал. Но мне кажется, что это очень интересно.

– Сейчас мы живем в то время, когда у нас очень много возможностей. Это все говорят. Но не все знают, чего они хотят в этой жизни. И чтобы понять, чего ты хочешь, то нужно просто пробовать себя везде.

Вот у тебя появляется возможность – ты можешь на бокс сходить, зайти на аэродром и попробовать прыжок с парашютом, в пейнтбол пострелять. Таким образом ты найдешь себя. Вот такой совет для тех, кто хочет что-то необычное попробовать и усилить интерес к своей жизни.

– А пилотом может стать каждый или надо иметь к этому какую-то особую предрасположенность?

– Да, абсолютно каждый. В Америке очень распространена частная авиация, которую мы пропагандируем. В Америке каждый пятый человек – пилот. То есть у каждого пятого человека есть лицензия пилота, он летает по городам и по разным задачам. Может даже на работу. У них там это как автомобиль. Через каждые три километра у них находится аэродром.

Вернемся к вопросу о том, может ли каждый человек стать пилотом – да, конечно. Но смотря под какие задачи тебе это нужно. А так это легко, как на велосипеде ездить.

– А на каких самолетах вы проводите обучение?

– Основной наш самолет – это Як-52. На них летают наши пилоты – девчонки. Но обучаем мы сначала на Sierra. Это итальянский самолет, маленький и очень экономичный. Если Як-52 – это болид, к которому нужны большие навыки, потому что много всяких рычагов и много вещей, за которыми нужно следить, то в Sierra можно сказать есть только ручка газа. Вот на этом самолете обучаем.

Каждый может его увидеть, кто захочет прийти. Мы всех приглашаем на аэродром, на экскурсии. Просто приезжайте: сейчас погода хорошая будет в Сургуте. Будет круто.

– А есть ли какие-то проблемы в обслуживании самолетов и закупке для них запчастей? Как с ними справляетесь?

– Проблемы постоянные. У нас самолеты не новенькие. Они все, так сказать, родились в СССР, и сейчас производство этих самолетов (Як-52, Як-18Т, да и вообще всех советских) остановилось. Их нигде не производят, поэтому ищем по закромам, на каких-то складах. Еще есть склады, которые вскрываются. И мы оттуда покупаем все запчасти разом. Все, что есть. И живем на том, что осталось.

Надеемся, что сейчас появится какой-то новый двигатель, потому что в эту сторону идет, так сказать, государство.

– А есть ли какие-то особенно ценные экземпляры самолетов в коллекции вашей пилотажной группы?

– У нас есть самолет, на котором летали «ночные ведьмы». Это девушки, которые в Великую Отечественную войну летали на деревянных самолетах и своими руками сбрасывали бомбы. Тихо ночью подлетали и сбрасывали. Вот у нас один такой есть. Их мало осталось уже – на пальцах двух рук можно пересчитать. Наверное, штук девять или даже семь.

Причем этот самолет, который есть у нас – на ходу. Это легенда, которую не прийти и не посмотреть – ошибка. Очень интересный самолет. Когда ты на нем запускаешь двигатель, техник стоит и держит его за крылья, потому что у него тормозов нет. Он может сразу уехать вперед. И сзади вместо колес у него деревянная палка. Потому что они садились на поля, а на полях колесо портилось быстро. Поэтому они сделали палку вместо колеса. Как в игре «Ил-2 Штурмовик».

– Очень плавно к теме видеоигр перешли. Ранее у нас было уже интервью с Иваном Барсовым – заходите, читайте. Там Иван рассказал, что увлекается компьютерными играми. И, помимо того, он еще и стримит игры, ведет прямые трансляции. Ты до сих пор стримишь?

– Да вообще, я суперский фанат авиации. И вторая моя зависимость – это видеоигры. Это просто любовь. Играю во все, что выходило раньше. Сейчас чуть поменьше стал, потому что времени становится все меньше и меньше. Но да, продолжаю иногда стримить. Если я играю, то запускаю и стрим, чтобы просто пообщаться с кем-то.

– А сколько человек смотрит в среднем?

– Бывает пять человек, бывает 50 заходит. Но это когда слишком сильно ажиотаж нагоняю. Нужно же нагнать со всех площадок людей, чем-то заинтересовать. А когда это обычная видеоигра, все просто сидят на «чиле» и смотрят.

– Как вообще возникла идея начать стримерскую карьеру?

– Ну, я бы не назвал это стримерской карьерой. Просто играю.

– Как хобби, может быть?

– Да, надо себя пробовать в новых вещах, в новых направлениях. У меня же есть YouTube-каналы, в который вы можете зайти – «Ваня за штурвалом» и «Авиабарсов». Там мы рассказываем про самолеты.

Мне всегда нравилась вся эта история, где нужно снимать видео. При этом я люблю делать такой контент, который ты можешь выкладывать много и часто. Видеоигры – как раз из этой категории.

– Какие видеоигры чаще всего стримишь?

– Сейчас Come: Deliverance – это крутая вещь.

– А как можно эту игру описать незнающему человеку?

– Это средневековье – но где ты находишься как в реальности. Все NPC (неигровые персонажи) ведут себя как настоящие люди. Все очень проработано. Ну и боевая система интересная. Просто интересно играть: хороший сюжет, хорошие персонажи. Я вообще люблю сюжетные игры.

– Какие еще? Можно пару примеров.

– Ну, Red Dead Redemption, это про Дикий Запад. И Uncharted – это игра, где просто приключения по типу Индианы Джонса. Вторая часть самая лучшая. Третья чуть хуже, а четвертая на уровне второй. Крутые игры.

– От темы видеоигр, думаю, можно отойти. В этом году вы своей пилотажной группой традиционно проводили акцию «Бессмертный полк в небе». Как проходила подготовка конкретно к этому «Бессмертному полку»?

– Подготовка – это огромные усилия, где тебе сначала нужно договориться со всем персоналом. У нас летает на выступления более 20 человек, и все эти 20 человек незаменимые. Помогают специалисты, которых на пальцах одной руки можно пересчитать. Просто гении, уникумы, которые, если вдруг что-то случается, быстро это могут исправить, чтобы все было максимально безопасно.

Вот договориться с этими людьми, далее устранить все проблемы, чтобы у было ноль неисправностей. Чтобы к этому прийти – нужны усилия. Ну и не могу не отметить огромную работу менеджмента – нужно же договориться со всеми аэропортами.

А сами полеты – это, на самом деле, становится уже не так трудно для нас. Нам нужно просто повторить то, что мы и так хорошо умеем. Полет, как правило, – это наслаждение для нас. А вот вся эта подготовка – это тяжело.

– А ты сам участвовал сам в «Бессмертном полку»? Можешь рассказать о своих героях: бабушках и дедушках?

– На земле в «Бессмертном полку» я никогда не участвовал, потому что тогда, когда нужно было проходить, я в это время находился или в самолете, или на аэродроме.

Но каждый «Бессмертный полк» я летаю со своим прадедушкой – Барсовым Семеном Петровичем. Он героический такой человек, прошел всю войну, дошел до самой Германии. У него было много наград и медаль «За отвагу» –он под обстрелом вывез на автомобиле какую-то часть склада, когда немцы наступали.

Для меня это какое-то Call of Duty, я прям представляю, как он угоняет от зенитных орудий. Я его никогда не видел, только слышал истории.

– Какими еще общественными делами занимаешься в Сургуте и может вне Сургута?

– Вот то, что мы уже делаем – «Бессмертный полк» и наши выступления в Сургуте и в других городах – это я уже считаю общественными делами. Они повышают интерес к нашему городу и доказывают, что он не просто добывающий, откуда просто выкачивают нефть.

Я считаю, что это место надо максимально улучшать, чтобы жителям было интересно здесь жить. Но и также чтобы с экономической точки зрения у них улучшались условия.

Я нахожусь в Молодежной палате при Думе Сургута уже второй созыв, и я наблюдаю за всеми проблемами, которые происходят у нас. И вот сейчас большая проблема – это газификация дачных кооперативов и всего города. У нас много домов без газа.

Понятно, что многие в самом Сургуте сильно не чувствуют этого, но за городом существует и назревает огромная проблема. Электричество – это очень дорогая вещь. Платить за него, топить дом, чтобы батареи прогревались с помощью электричества – ну это просто невозможно.

Наша страна – это газовый гигант. Как мы можем не обеспечить наших ребят газом? И я считаю, что для дачных кооперативов это очень важно, на это я сейчас усиливаю свое наблюдение.

Хочу, чтобы на дачах стало тепло – вот это моя цель, чтобы сделать людям лучше. Чтобы они могли жить комфортно и дешево.

– Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Иван Барсов – командир пилотажной группы «Барсы». Приходите полетать, вам очень понравится.

– Спасибо большое.

– До свидания.

– До свидания. Всем пока.