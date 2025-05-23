В девяти точках Сургута появятся светофоры с голосовыми подсказками

До конца октября в Сургуте на пешеходных переходах появятся девять новых светофоров. Все они будут оснащены системой «Говорящий город». Общая стоимость установки составит свыше 31 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».
Новые светофоры планируют установить в наиболее загруженных и опасных местах для пешеходов, таких как:
‒ улица 30 лет Победы (район дома №25);
‒ улица Островского (район дома №1 «Дети»);
‒ проспект Ленина (район дома №62);
‒ улица Маяковского (район дома №19);
‒ улица Гагарина (район домов №10 и №7);
‒ Нефтеюганское шоссе (район строений №37 к.5, №21 и №13).
«Устройства должны быть с системой «Говорящий город», которая озвучивает зеленый сигнал, разрешающий переход улицы с помощью голосовой подсказки, а также трели. Красный сигнал обозначен звуком метронома, это необходимо для упрощения поиска места перехода. В вечернее время и ранним утром звуковое дублирование отключено для соблюдения закона о тишине», ‒ говорится в сообщении.
Финансирование проекта идет за счет городского бюджета. На установку и наладку оборудования предусмотрено более 31 миллиона рублей. Это включает закупку оборудования, монтаж, подключение и пуско-наладочные работы.
Странная позиция ВИП-чиновников из округа, которые видят в городе только временных жителей. Первопроходцы 60-х в отличие от первопроходцев из команды Губернатора Югры Руслана Кухарука так не считали.
Смотрите. За 25 лет с 1965-1990 гг они построили 8 Домов и Дворцов Культуры и 2 современных кинотеатра (8 и 2 Карл!). Перечислю их поименно. Кинотеатры: «Рубин», «Аврора» и капитально отремонтировали исторический кинотеатр «Октябрь».
Дома и Дворцы Культуры: ДК «Нефтяник», ДК «Строитель», ДК «Энергетик» (первый), ДК «Геолог», ДК «Магистраль», ДК «Камертон», Дворец Культуры «Энергетик» (второй», КСК «Геолог» (второй). Некоторое время функционировали: Клуб «Рыбников» и Районный Дом Культуры». При этом в городе до некоторого времени был всего один светофор. И ничего обходились. Движение грузового транспорта в городе было строго запрещено без пропусков. Фактически в дневное время город был без транспорта, ибо все были при деле: или на работе, или в школах, или в садиках. Иностранных мигрантов не было от слова совсем. Сегодня город напоминает большой Шанхай, где пора вместо светофоров ставить уличных регулировщиков с жезлами, обойдётся дешевле. Потому что, как не крути, а светофор это тупое, хоть и «говорящее устройство» и это опять же временное решение проблем безопасности и одновременно ухудшение движения автомобильного городского трафика. Без выделенной полосы движения городского общественного транспорта дополнительные светофоры это зло, которое топором висит над СПОПАТ и его субподрядчиками.