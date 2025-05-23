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​В Сургуте на новые светофоры потратят более 30 миллионов рублей

В девяти точках Сургута появятся светофоры с голосовыми подсказками

​В Сургуте на новые светофоры потратят более 30 миллионов рублей
Фото: администрация Сургута / vk.com

До конца октября в Сургуте на пешеходных переходах появятся девять новых светофоров. Все они будут оснащены системой «Говорящий город». Общая стоимость установки составит свыше 31 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Новые светофоры планируют установить в наиболее загруженных и опасных местах для пешеходов, таких как:

‒ улица 30 лет Победы (район дома №25);

‒ улица Островского (район дома №1 «Дети»);

‒ проспект Ленина (район дома №62);

‒ улица Маяковского (район дома №19);

‒ улица Гагарина (район домов №10 и №7);

‒ Нефтеюганское шоссе (район строений №37 к.5, №21 и №13).

«Устройства должны быть с системой «Говорящий город», которая озвучивает зеленый сигнал, разрешающий переход улицы с помощью голосовой подсказки, а также трели. Красный сигнал обозначен звуком метронома, это необходимо для упрощения поиска места перехода. В вечернее время и ранним утром звуковое дублирование отключено для соблюдения закона о тишине», ‒ говорится в сообщении.

Финансирование проекта идет за счет городского бюджета. На установку и наладку оборудования предусмотрено более 31 миллиона рублей. Это включает закупку оборудования, монтаж, подключение и пуско-наладочные работы.


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23 мая в 15:05, просмотров: 1053, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
23 мая в 16:07
Дальнейшее наращивание количества светофоров чревато дальнейшим замедлением движения городского общественного транспорта. Личные авто не в счёт. Обойдутся. Необходима Программа сокращения числа светофоров в городе, путём разделения потока автомашин и пешеходов на двух уровнях. Простейше´ из них подземные переходы. Более сложные инженерные сооружения: как-то надземные переходы с лифтами и эскалаторам пока из области фантазии. Пример тому наш конкорс на новом строящемся железнодорожном вокзале, который по сложности строительства выглядит, как прорыв в космос, «кораблей, бороздящих просторы Югры». Светофоры есть самый бюджетный вариант, для решения вопроса безопасности в конкретной локациях города. Но Сургут это уже полумиллионный город и дальнейшая его «светофоризация» это почти тот путь, когда лечить больного автомобилем города «говорящими примочками». Ну да. «Ты туда не ходи - ты сюда ходи». Более того это тренд города временного пребывания, где «власти ныне предержащие» не хотят вкладываться капитально в современный и комфортный город. Так Директор Департамента Культуры Югры Маргарита Козлова на жалобы сургутян на отсутствие многих культурных атрибутов современного мегаполиса ответила: «У вас и так все есть. - сходите в ДК «Магистраль» там идёт спектакль СМДТ «Евгений Онегин».
Странная позиция ВИП-чиновников из округа, которые видят в городе только временных жителей. Первопроходцы 60-х в отличие от первопроходцев из команды Губернатора Югры Руслана Кухарука так не считали.
Смотрите. За 25 лет с 1965-1990 гг они построили 8 Домов и Дворцов Культуры и 2 современных кинотеатра (8 и 2 Карл!). Перечислю их поименно. Кинотеатры: «Рубин», «Аврора» и капитально отремонтировали исторический кинотеатр «Октябрь».
Дома и Дворцы Культуры: ДК «Нефтяник», ДК «Строитель», ДК «Энергетик» (первый), ДК «Геолог», ДК «Магистраль», ДК «Камертон», Дворец Культуры «Энергетик» (второй», КСК «Геолог» (второй). Некоторое время функционировали: Клуб «Рыбников» и Районный Дом Культуры». При этом в городе до некоторого времени был всего один светофор. И ничего обходились. Движение грузового транспорта в городе было строго запрещено без пропусков. Фактически в дневное время город был без транспорта, ибо все были при деле: или на работе, или в школах, или в садиках. Иностранных мигрантов не было от слова совсем. Сегодня город напоминает большой Шанхай, где пора вместо светофоров ставить уличных регулировщиков с жезлами, обойдётся дешевле. Потому что, как не крути, а светофор это тупое, хоть и «говорящее устройство» и это опять же временное решение проблем безопасности и одновременно ухудшение движения автомобильного городского трафика. Без выделенной полосы движения городского общественного транспорта дополнительные светофоры это зло, которое топором висит над СПОПАТ и его субподрядчиками.

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