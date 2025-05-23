В девяти точках Сургута появятся светофоры с голосовыми подсказками

До конца октября в Сургуте на пешеходных переходах появятся девять новых светофоров. Все они будут оснащены системой «Говорящий город». Общая стоимость установки составит свыше 31 млн рублей, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

Новые светофоры планируют установить в наиболее загруженных и опасных местах для пешеходов, таких как:

‒ улица 30 лет Победы (район дома №25);

‒ улица Островского (район дома №1 «Дети»);

‒ проспект Ленина (район дома №62);

‒ улица Маяковского (район дома №19);

‒ улица Гагарина (район домов №10 и №7);

‒ Нефтеюганское шоссе (район строений №37 к.5, №21 и №13).

«Устройства должны быть с системой «Говорящий город», которая озвучивает зеленый сигнал, разрешающий переход улицы с помощью голосовой подсказки, а также трели. Красный сигнал обозначен звуком метронома, это необходимо для упрощения поиска места перехода. В вечернее время и ранним утром звуковое дублирование отключено для соблюдения закона о тишине», ‒ говорится в сообщении.

Финансирование проекта идет за счет городского бюджета. На установку и наладку оборудования предусмотрено более 31 миллиона рублей. Это включает закупку оборудования, монтаж, подключение и пуско-наладочные работы.