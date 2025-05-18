Исторический поезд «Эшелон Победы» показали сургутянам и гостям города

Сургут стал одной из остановок маршрута исторического ретропоезда «Эшелон Победы», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. За время стоянки поезда на привокзальной площади его посетили 48 тысяч человек – горожан и гостей города, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Экспозицию, размещенную в составе из десяти отреставрированных вагонов и платформ с военной техникой, посещали целыми семьями. Гостям разрешалось заходить внутрь вагонов, знакомиться с обстановкой, воссозданной по архивным материалам, и слушать рассказ экскурсоводов. Многим удалось сделать памятные фотографии.

Особый интерес вызвали вагоны, которые использовались в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время – санитарные, хлебопекарные, солдатские и офицерские. О том, как выглядит «Эшелон Победы» – в фоторепортаже siapress.ru.