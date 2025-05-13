Хирурги окружного кардиоцентра в Сургуте почти сутки боролись за жизнь пациента в День Победы

В День Победы врачи окружного кардиоцентра в Сургуте двадцать часов боролись за жизнь пациента с острым расслоением аорты. Диагноз, при котором счет идет на минуты, потребовал слаженной работы сразу нескольких специалистов, рассказала главный врач центра Ирина Урванцева в своем телеграм-канале.

«Оказание медицинской помощи в ситуации, когда каждая секунда может стать решающей, требует исключительной собранности, профессионализма, слаженной и предельно четкой работы большой команды: сердечно-сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, перфузиологов, операционных медицинских сестер, медицинских сестер-анестезисток. Это титанический труд», – пишет Ирина Урванцева.

Сейчас пациент находится в отделении реанимации под круглосуточным наблюдением и проходит курс интенсивной терапии.

Всего с 8 по 11 мая в приемное отделение окружного кардиоцентра обратились 114 человек – госпитализировали 52 пациента.