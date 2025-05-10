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​В Сургуте в шествии «Бессмертного полка» прошли 82 тысячи человек

В День Победы объединились более 135 тысяч сургутян

​В Сургуте в шествии «Бессмертного полка» прошли 82 тысячи человек
Фото: администрация Сургута

В Сургуте 9 мая в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 82 тысячи человек. Об этом сообщили в администрации города. Акция в этом году была особенно значимой – она прошла в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Колонну «Бессмертного полка» возглавил глава Сургута Максим Слепов, неся портрет своего деда – Николая Кривошеева.

«Красноречивее любых слов – достаточно оглянуться, чтобы увидеть, сколько людей сегодня объединила эта акция. Это единение нашего города, и я испытываю огромную гордость. В глазах собравшихся вижу неподдельную радость оттого, что у нас наконец появилась возможность вместе, единым строем, пройти в «Бессмертном полку» с портретами наших героев. С большой гордостью и радостью нахожусь сегодня в общем строю со всеми сургутянами», – отметил он во время шествия.

В Сургуте также прошла еще одна патриотическая акция – «Бессмертный автополк». По улицам города проехали около тысячи автомобилей и мотоциклов, украшенных портретами героев, флагами Победы и символикой.

Пилотажная группа «Барсы» вновь провела уникальную воздушную акцию, подняв в небо портреты участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Всего праздничные мероприятия на площадках города объединили свыше 135 тысяч человек.

Как сургутяне отпраздновали 9 мая – в нашем фоторепортаже.

Еще больше кадров также в телеграм-канале siapress.ru


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Сегодня в 12:48, просмотров: 116, комментариев: 0
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