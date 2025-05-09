Сургут встретил 9 Мая с портретами героев, слезами и танцами на площади

В Сургуте 9 Мая прошли масштабные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С раннего утра в городе царила атмосфера торжественности, гордости и глубокой благодарности – к тем, кто отстоял мир ценой своей жизни и своей судьбы.

Изюминкой этого Дня Победы стало шествие «Бессмертного полка» – его провели впервые с 2022 года. Сургутяне массово вышли на улицы города с портретами своих родных – фронтовиков, тружеников тыла, партизан, детей войны.

Шествие охватило сразу несколько улиц – Университетскую, Энгельса, Гагарина. Колонна растянулась на километры, создавая по-настоящему живую реку памяти. В строю были целые семьи, представители общественных организаций и ветеранских объединений. У каждого участника – своя история, но объединяло всех одно: уважение к подвигу и желание сохранить память.

Путь «Бессмертного полка» завершился у Мемориала Славы, где участники акции возложили цветы к Вечному огню.

Основная праздничная программа развернулась на площади Советов. Там выступили творческие коллективы Сургута, а также Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа из Екатеринбурга. Их выступление стало настоящим украшением дня – зрители подпевали и танцевали.

С приветственным словом к горожанам обратился глава Сургута Максим Слепов.

«Сегодня мы с вами стали свидетелями очередного факта единения всего нашего города. Независимо от национального и вероисповедования мы с вами прошли и продолжаем проходить в едином строю с портретами своих героев. В каждой семье свой герой – и в моей тоже. И когда мы с детьми готовимся к шествию «Бессмертного полка», мы перебираем фотографии и вспоминаем рассказы родителей о трудовых и военных подвигах наших дедушек и бабушек. День Победы объединяет все поколения. Вечная память героям! Правда за нами! Пусть будет мир!» – отметил мэр города.

Помимо концерта, в городе работали и другие праздничные площадки – в историко-культурном центре «Старый Сургут», центре патриотических проектов «Моя история», городском парке культуры и отдыха. Там были организованы тематические зоны, мастер-классы, выставки, интерактивные активности для детей и взрослых. Работала полевая кухня – всем желающим предлагали солдатскую кашу, приготовленную по фронтовым рецептам.