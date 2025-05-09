Очередные прекрасные новости из лучшего дома Сургута

Жители дома на Гагарина, 34 по инициативе Нелли Павловны Лежниной, Нины Александровны Котельниковой и Натальи Юрьевны Торгониной традиционно вышли на субботник накануне праздника Победы и вычистили территорию. Пройтись вдоль дома – загляденье!

Этот дом уже не первый год славится тем, что его неравнодушные жители украшают свои подъезды к разным праздникам. Мы много раз писали об удивительной заботе, с которой Виктор Тимофеевич и Нелли Павловна Лежнины, а также их друзья-соседи преображали дом к новому году.

И вот сегодня – очередная инициатива, идущая от сердца.

Огромное счастье для Сургута, что в нем есть такие деятельные и неравнодушные граждане!