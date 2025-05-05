В Сургуте на три дня введут масштабные перекрытия дорог

На этой неделе в Сургуте начнутся масштабные перекрытия дорог и временные изменения в движении общественного транспорта. Они связаны с репетициями, спортивными мероприятиями и торжественными акциями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Перекрытия начнутся 7 мая, сообщает администрация города.

7 мая ‒ репетиция патриотического марша

С 09:30 до 12:00 ограничат движение по улице Гагарина (от Мемориала Славы до Энгельса) и по улице Энгельса (от Просвещения до Гагарина). В это время автобусы №10, 26, 47 и 61 будут следовать в объезд ‒ через Университетскую, Майскую, Энергетиков и прилегающие улицы. Изменения коснутся остановок «проспект Ленина», «Дом Советов», «Газпром», «Дзержинского», «Майская», «Декабристов», «Дом творчества юных» и других.

В этот день движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться по следующим схемам:

‒ № 10 ‒ при движении от остановки «пос. Финский»: остановка «проспект Ленина» на улице Университетская, остановка «Дом Советов», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы и далее по маршруту.

‒ № 26 ‒ при движении от остановки «И. Захарова»: остановка «проспект Ленина» на улице Университетская, улица Энергетиков, остановка «Дом Советов», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Дзержинского, остановка «Дзержинского» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «пос. Снежный»: остановка «Дзержинского», улица Майская, остановка «Майская», улица Энергетиков, бульвар свободы, остановка «Энергетиков», проспект Ленина, остановка «Газпром», улица Университетская, остановка «Россети» и далее по маршруту.

‒ № 47 ‒ при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «гостиница Обь», улица Майская, остановка «Майская», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков», остановка «Университет», остановка «Горвоенкомат», улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «ЖК на Сайме»: остановка «Дом творчества юных», улица Энергетиков, остановка «Старый Сургут», остановка «Дом Советов», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», проспект Набережный, остановка «гостиница Обь» и далее по маршруту.

‒ № 61 ‒ при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «по требованию», ул. Никольская, улица «Майская», остановка «Майская», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, проспект Ленина, остановка «Газпром», улица Университетская, остановка «Россети» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «пр. Пролетарский»: остановка «проспект Ленина» на ул. Университетская, улица Энергетиков, остановка «Дом Советов», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», ул. Никольская, Югорский тракт, остановка «МФЦ», остановка «Ледовый дворец», конечная остановка «ТРЦ Сити Молл.

8 мая ‒ легкоатлетическая эстафета

С 10:00 до 14:30 перекроют улицу Университетскую от Энергетиков до Ивана Каролинского. В это время изменятся маршруты более десяти автобусов: №10, 13, 18, 22, 26, 28, 28А, 31, 37, 40, 43, 45, 49, 61, 68, 77, 88 и 99. Объездные пути пройдут через 30 лет Победы, Геологическую, Маяковского, Пролетарский и другие улицы. Некоторые маршруты будут двигаться через Югорский тракт и Никольскую.

В этот день движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться по следующим схемам:

‒ № 10 ‒ при движении от остановки «пос. Финский»: остановка «ДК Строитель», проспект Ленина, остановка «50 лет ВЛКСМ», улица Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков» и далее по маршруту.

‒ № 13 ‒ при движении от остановки «микрорайон ПИКС»: остановка «УВД», улица 30 лет Победы, остановка «ГИБДД», остановка «32 мкр», остановка «ТЦ Богатырь», улица Ивана Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», улица Университетская, остановка «ЖК Любимый»;

‒ при движении от остановки «ЖК Любимый»: улица И. Захарова, остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», улица 30 лет Победы, остановка «Кооперативные гаражи», остановка «33 мкр», остановка «ДОСААФ», остановка «Музейный центр», остановка «УВД» и далее по маршруту.

‒ № 18 ‒ при движении от остановки «пос. Юность»: остановка «УСЗН», улица 30 лет Победы, остановка «32 мкр», остановка «ТЦ Богатырь», улица И. Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», остановка «И. Захарова», остановка «Взлетный», остановка «Инженерная», проспект Пролетарский, остановка «проспект Пролетарский», остановка «25 мкр», улица Геологическая, остановка «улица Геологическая» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «улица Монтажников»: остановка «Югорская», остановка «проспект Комсомольский», улица И. Захарова, остановка «Школьная», остановка «Инженерная», остановка «квартал Столица», остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», остановка «Кооперативные гаражи», остановка «33 мкр», остановка «ТРЦ Вершина» и далее по маршруту.

‒ № 22 ‒ при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «Дом творчества юных», улица Гагарина, остановка «Гагарина», остановка «Дом купца Клепикова», остановка «10 мкр», остановка «Мемориал Славы», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Дзержинского, остановка «Дзержинского» и далее по маршруту.

‒ № 26 ‒ при движении от остановки «пос. Снежный»: остановка «Дзержинского», улица Майская, остановка «Майская», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, остановка «ДК Строитель», остановка «ГИБДД», остановка «32 мкр», остановка «ТЦ Богатырь» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «И. Захарова»: начальная остановка «И. Захарова» на улице И. Захарова, остановка «31Б мкр», улица 30 лет победы, остановка «Кооперативные гаражи», остановка «33 мкр», остановка «ДОСААФ», остановка «Музейный центр», остановка «ДК Строитель», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица Энергетиков, улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Дзержинского, остановка «Дзержинского» и далее по маршруту.

‒ № 28 ‒ при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Быстринская», улица 30 лет Победы, остановка «ТЦ Богатырь», улица И. Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», остановка «И. Захарова» и далее по маршруту.

‒ № 28А ‒ при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «квартал Столица», остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», улица 30 лет Победы, остановка «Кооперативные гаражи», улица Быстринская, остановка «Быстринская» и далее по маршруту.

‒ № 31 ‒ при движении от остановки «ул. Монтажников»: остановка «Дом творчества юных», улица Гагарина, остановка «Гагарина», остановка «Дом купца Клепикова», остановка «10 мкр», остановка «Мемориал Славы», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Майская, остановка «Майская», улица Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «Маяковского»: остановка «ДК Строитель», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица энергетиков, улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы», остановка «10 мкр», улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту.

‒ № 37 ‒ при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «Майская», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «Камертон»: остановка «ДК Строитель», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица энергетиков, улица Майская, остановка «Майская» и далее по маршруту.

‒ № 40 ‒ при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «ДК Строитель», улица Маяковского, остановка «УВД» и далее по маршруту.

‒ № 43 ‒ при движении от остановки «пос. Лунный»: остановка «32 мкр», остановка «ТЦ Богатырь», улица И. Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», остановка «И. Захарова», остановка «Взлетный», остановка «Инженерная», проспект Пролетарский, остановка «проспект Пролетарский», остановка «25 мкр.», улица Геологическая, остановка «Геологическая» и далее по маршруту.

‒ при движении от остановки «ЖК на Сайме»: остановка «Геологическая», проспект Пролетарский, остановка «25 мкр», улица И. Захарова, остановка «Школьная», остановка «Инженерная», остановка «квартал Столица», остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», улица 30 лет Победы, остановка «Кооперативные гаражи», остановка «33 мкр» и далее по маршруту.

‒ № 45 ‒ при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «Агентство воздушных сообщений», остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы», остановка «10 мкр», улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «магазин Москва»: остановка «Дом творчества юных», улица Гагарина, остановка «Гагарина», остановка «Дом купца Клепикова», остановка «10 мкр», остановка «Мемориал Славы», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Оптика» и далее по маршруту.

‒ № 49 ‒ при движении от остановки «пос. Лесной»: остановка «ГИБДД», остановка «32 мкр», остановка «ТЦ Богатырь», улица И. Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», остановка «И. Захарова», остановка «Взлетный», остановка «Инженерная», улица Югорская, остановка «улица Югорская» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «магазин Москва»: остановка «магазин Москва», улица Югорская, остановка «проспект Комсомольский», улица И. Захарова, остановка «Школьная», остановка «Инженерная», остановка «квартал Столица», остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», улица 30 лет Победы, остановка «Кооперативные гаражи», остановка «33 мкр», остановка «ДОСААФ» и далее по маршруту.

‒ № 61 ‒ при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «МФЦ», улица Энгельса, улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Оптика», проспект Ленина, остановка «Агентство воздушных сообщений» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «пр. Пролетарский»: остановка «Бахилова», улица Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Энгельса, остановка «Ледовый дворец», остановка «Сити Молл».

‒ № 68 ‒ при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «32 мкр», остановка «ТЦ Богатырь», улица И. Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», остановка «И. Захарова», остановка «Взлетный», остановка «Инженерная», проспект Пролетарский, остановка «пр. Пролетарский», остановка «25 мкр», улица Геологическая, остановка «Геологическая» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «ул. Монтажников»: остановка «Геологическая», проспект Пролетарский, остановка «25 мкр.», улица И. Захарова, остановка «Школьная», остановка «Инженерная», остановка «квартал Столица», остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», улица 30 лет Победы, остановка «Кооперативные гаражи», остановка «33 мкр» и далее по маршруту.

‒ № 77 ‒ при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы», остановка «10 мкр», остановка «Геологическая», остановка «Аптека», остановка «ТЦ Славянский», улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту.

‒ № 88 ‒ при движении от остановки «ЖК Кедровый»: остановка «Быстринская», улица 30 лет Победы, остановка «ТЦ Богатырь», улица И. Захарова, остановка «30 лет Победы», остановка «31Б мкр», остановка «И. Захарова», и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «25 мкр»: остановка «25 мкр.», улица И. Захарова, остановка «Школьная», остановка «Инженерная», остановка «квартал Столица», остановка «И. Захарова», остановка «31Б мкр», улица 30 лет Победы, остановка «Кооперативные гаражи», улица Быстринская, остановка «Быстринская» и далее по маршруту.

‒ № 99 ‒ при движении от остановки «ЖК Кедровый»: остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы», остановка «10 мкр», улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «магазин Москва»: остановка «Дом творчества юных», улица Гагарина, остановка «Гагарина», остановка «Дом купца Клепикова», остановка «10 мкр», остановка «Мемориал Славы», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Оптика» и далее по маршруту.

‒ № 112 ‒ при движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром», и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

‒ № 115 ‒ при движении от остановки «Речной вокзал»: остановка «магазин Москва», улица Геологическая, остановка «ТЦ Славянский», улица Мелик-Карамова, остановка «Все для дома», остановка «Преображенский храм», остановка «Дом творчества юных», улица Гагарина, остановка «Гагарина», остановка «Дом купца Клепикова», остановка «10 мкр», остановка «Мемориал Славы», улица Республики, остановка «Филармония», остановка «Центральная библиотека», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Оптика» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «СОТ Ветеран»: остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Республики, остановка «Республики», остановка «Филармония», улица Гагарина, остановка «Мемориал Славы», остановка «10 мкр», улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных», остановка «сквер Геологов», остановка «Преображенский Храм», улица Геологическая, проспект Комсомольский, остановка «ТЦ Росич» и далее по маршруту.

9 мая ‒ шествие «Бессмертного полка»

С 06:00 до 16:00 перекроют Университетскую (от Ленина до Энергетиков), Энгельса (от Энергетиков до Гагарина) и саму Гагарина (от Энгельса до Мемориала Славы). В это время автобусы будут двигаться по новым маршрутам, в том числе через Никольскую, Маяковского, Югорский тракт, Геологическую, Дзержинского, Ленина и Маяковского. Затронуты маршруты №10, 22, 26, 28, 28А, 31, 37, 45, 47, 61, 112, 115 и другие.

В этот день движение городских маршрутных автобусов будет осуществляться по следующим схемам:

‒ № 10 ‒ при движении от остановки «пос. Финский»: остановка «ДК Строитель», проспект Ленина, остановка «50 лет ВЛКСМ», улица Майская, остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков» и далее по маршруту.

‒ № 22 ‒ при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «По требованию», улица Никольская, улица Дзержинского, остановка «Дзержинского» и далее по маршруту.

‒ № 26 ‒ при движении от остановки «пос. Снежный»: остановка «Дзержинского», улица Майская, остановка «Майская», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, остановка «ДК Строитель», улица Маяковского, остановка «Политехнический колледж», улица Университетская, остановка «20А мкр» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «И. Захарова»: остановка «ЖК за Ручьем», улица Маяковского, остановка «20А мкр», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Дзержинского, остановка «Дзержинского» и далее по маршруту.

‒ № 28 ‒ при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Дом творчества юных», улица Энергетиков, Югорский тракт, остановка «Городской пляж», остановка «протока Бардыковка», улица Никольская, улица Дзержинского, остановка «Дзержинского» и далее по маршруту.

‒ № 28А ‒ при движении от остановки «ДК Строитель»: остановка «Дзержинского», улица Никольская, Югорский тракт, остановка «МФЦ», остановка «Энгельса», улица Энергетиков, улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных», далее по маршруту.

‒ № 31 ‒ при движении от остановки «ул. Монтажников»: остановка «Дом творчества юных», улица Энергетиков, Югорский тракт, остановка «Городской пляж», остановка «протока Бардыковка», улица Никольская, улица Майская, остановка «Майская», улица Энергетиков, бульвар Свободы, остановка «Энергетиков» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «Маяковского»: остановка «ДК Строитель», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица Энергетиков, улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Никольская, Югорский тракт, остановка «МФЦ», остановка «Энгельса», улица Энергетиков, улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту.

‒ № 37 ‒ при движении от остановки «Больничный комплекс»: остановка «Майская», улица Энергетиков, остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «Камертон»: остановка «ДК Строитель», остановка «Энергетиков» на бульваре Свободы, улица Энергетиков, улица Майская, остановка «Майская» и далее по маршруту.

‒ № 45 ‒ при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «Агентство воздушных сообщений», остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Никольская, Югорский тракт, остановка «МФЦ», остановка «Энгельса», улица Энергетиков, улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «магазин Москва»: остановка «Дом творчества юных», улица Энергетиков, Югорский тракт, остановка «Городской пляж», остановка «протока Бардыковка», улица Никольская, улица Майская, остановка «Майская», остановка «Оптика» и далее по маршруту.

‒ № 47 ‒ при движении от остановки «ЖД вокзал»: остановка «гостиница Обь», улица Никольская, Югорский тракт, остановка «МФЦ», остановка «Энгельса», улица Энергетиков, улица Мелик-Карамова, остановка «Дом творчества юных» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «ЖК на Сайме»: остановка «Дом творчества юных», улица Энергетиков, Югорский тракт, остановка «Городской пляж», остановка «протока Бардыковка», улица Никольская, проспект Набережный, остановка «гостиница Обь» и далее по маршруту.

‒ № 61 ‒ при движении от остановки «ТРЦ Сити Молл»: остановка «по требованию», улица Никольская, улица Майская, остановка «Майская», остановка «Оптика», проспект Ленина, остановка «Агентство воздушных сообщений» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «пр. Пролетарский»: остановка «магазин 1000 мелочей», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица Энергетиков, улица Майская, остановка «Майская», остановка «Декабристов», улица Никольская, Югорский тракт, остановка «МФЦ», остановка «Ледовый дворец», остановка «Сити Молл».

‒ № 112 ‒ при движении от остановки «Университет»: начальная остановка «Газпром», и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «ДПК Сургутское»: конечная остановка «Газпром».

‒ № 115 ‒ при движении от остановки «Речной вокзал»: остановка «ЖК за Ручьем», улица Маяковского, остановка «20А мкр», улица 30 лет Победы, остановка «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановка «Энергетиков», улица Энергетиков, улица Майская, остановка «Оптика» и далее по маршруту;

‒ при движении от остановки «СОТ Ветеран»: остановка «Агентство воздушных сообщений», улица Энергетиков, бульвар свободы, остановка «Энергетиков», улица 30 лет победы, остановка «ДК Строитель», улица Маяковского, остановка «Политехнический колледж», улица Университетская, остановка «20А мкр» и далее по маршруту», ‒ резюмировали в мэрии Сургута.

Власти просят жителей быть внимательными, заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки. Полный список изменений по каждому маршруту опубликован на сайте администрации города.

При поддержке Администрации Сургута