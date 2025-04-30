В Сургуте 1 мая выступят творческие коллективы под открытым небом

Сургут встретит 1 мая с дождями и порывистым ветром − но праздничное настроение это не отменит. Как сообщили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе администрации города, концерт ко Дню Весны и Труда отменять не планируют.

Согласно данным прогноза на сайте gismeteo, завтра в Сургуте будет пасмурно, с небольшими и умеренными осадками. Днем воздух прогреется до +10 градусов, также обещают ветер с порывами до 12 м/с. К вечеру снова усилятся осадки − ближе к 20:00 возможен дождь.

Напоминаем, концерт под открытым небом пройдет на площади перед Сургутской филармонией в 12:00.

О других мероприятиях, которые пройдут в длинные праздничные выходные, − читайте в нашей афише.