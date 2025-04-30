Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 мая

Праздник Весны и Труда

Место проведения: площадь Советов, улица Энгельса. Время: 12:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на праздничный концерт в честь 1 Мая. Творческие коллективы Городского культурного центра и ДИ «Нефтяник» подарят собравшимся праздничное настроение и яркие выступления.

Вход свободный. 6+

Выставка «Чтобы помнили...»

Место проведения: Сургутский Художественный Музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: с 12:00 до 19:00.

В Сургуте открывается выставка, посвященная подвигам наших предков ‒ тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Главные герои экспозиции ‒ подлинные произведения искусства, созданные в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Их авторы ‒ художники, которые сами стали свидетелями и участниками трагических событий той эпохи.

Проект впервые объединил ранее не представленные широкой публике произведения изобразительного искусства из фондов Сургутского художественного музея, Государственного художественного музея Ханты-Мансийска, а также из частных коллекций московских собирателей.

Телефон для справок: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 50 рублей, взрослый ‒ 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Концерт акустического дуэта «OneDay»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В «Невесомости» состоится большой концерт талантливого акустического дуэта ONEDAY. В программе ‒ кавер-версии любимых хитов российских и зарубежных исполнителей в живом, душевном звучании.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 12+

2 мая

Выставка «Очарование кукол»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: с 11:00 до 19:00.

Взрослые и дети могут посетить выставку авторских кукол мастера Татьяны Бозбей. Создавая куклу, мастер словно наделяет ее душой ‒ как настоящий творец, он создает образ, близкий к человеку. Этот процесс объединяет элементы живописи, скульптуры, дизайна, а также требует навыков постижера и художника по костюмам. Тем, кто вдохновится представленными работами и захочет попробовать себя в этом искусстве, помогут книги по технологии изготовления кукол ‒ они также будут представлены на выставке.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 0+

Таежный сбор в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

В этот день для сургутян выступят две музыкальные группы ‒ группа Ель презентует новый материал из своего предстоящего релиза в стиле black metal, а группа Моджо ‒ традиционно порадуют слушателей подземным стоунером.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

3 мая

Литературная суббота в библиотеке

Место проведения: Библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

В эту литературную субботу участники клуба «Проспект читающей молодежи» обсудят важные темы ‒ одиночество, дружбу и любовь. В рамках встречи под названием «Читаем-Смотрим. Простые истины» состоится беседа о повести-сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» и ее экранизациях.

Кроме того, гости библиотеки смогут принять участие в литературной игре «Проверяя факты» и попробовать определить, какие утверждения о книгах и писателях соответствуют действительности, а какие ‒ нет.

Телефон для справок: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Встреча «Об истории советского военного кино»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, первый этаж. Время: 12:00.

Сургутян приглашают на встречу «Об истории советского военного кино», которая состоится в рамках лектория «Красный чум». Заведующая культурно-коммуникационным центром Елена Лапина расскажет о развитии военного жанра в советском кинематографе и его роли в сохранении памяти о Великой Отечественной войне.

Гости узнают, как в условиях строгой цензуры советское кино смогло пережить свой «золотой век» и почему эти фильмы остаются актуальными до сих пор.

Телефон для справок: 51-68-20, 23-85-66. Вход свободный. 12+

Концерт группы «Крематорий»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В Сургут с концертом приехала группа «Крематорий», которая является ветераном российской рок-сцены. Песни группы ‒ это отражение особого мировоззрения ее участников. Большинство композиций написал фронтмен коллектива Армен Григорян, чьи тексты нередко поднимают философские и религиозные темы.

Уникальное звучание группы сложно представить без фирменного вокала в черной шляпе и, конечно, без скрипки ‒ именно этот инструмент придает их року узнаваемый оттенок.

4 мая

Спектакль «Три поросенка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 10:00 и 12:00.

Сказки любят и взрослые, и дети ‒ особенно если их рассказывает самая волшебная няня на свете, Мэри Поппинс. В ее бездонной сумке найдется множество удивительных историй, но одна из любимых ‒ про трех смелых поросят: Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа. Веселый, яркий спектакль подарит взрослым теплые воспоминания о детстве, а юных зрителей закружит в вихре увлекательных приключений.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейное занятие «Звезда победы»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

Центр патриотического наследия приглашает на музейное занятие, посвященное наградам Красной армии. Участники познакомятся с орденами и медалями, которыми отмечали подвиги советских военнослужащих.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 6+

Пластический спектакль «Мечта о небе»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 14:00.

Образцовый художественный коллектив ‒ ансамбль современного танца «Ритм-Х» ‒ представит сургутянам пластический спектакль «Мечта о небе», постановку, понятную каждому без слов. В центре истории ‒ любовь и война, две мощные силы, дарующие и отнимающие жизнь. В годы Великой Отечественной войны весь народ встал на защиту Родины. Среди тех, кто не остался в стороне, ‒ и хрупкие девочки, которые без колебаний отправились на фронт.

Главная героиня спектакля ‒ юная девушка, мечтающая о небе, о его свободе и просторе. Через войну она пронесла любовь к жизни и веру в победу. Это история о женской стойкости, страхе и боли, мужестве и потерях и, конечно, о радости, которую принесла Великая Победа.

Телефон для справок: 60-58-60. Касса: 24-02-80. Цена билета: 400 рублей. 6+