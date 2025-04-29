Лужа у травмцентра в Сургуте вновь мешает проходу пациентов

В редакцию siapress.ru обратилась жительница Сургута Любовь К. с вопросом: «Как пройти в наш травмцентр, если после каждого дождя здесь образуется огромная лужа, с которой годами ничего не делают? Здесь ходят пациенты: кто-то на костылях, кто-то на ходулях, старики, дети. Эту «море» не перепрыгнуть и не обойти. Некоторые проходят по бордюру. Фотографии сделаны сегодня утром, 29 апреля».

Как уточнили корреспонденту siapress.ru в пресс-службе Сургутской травматологической больницы, проблема действительно существует уже много лет.

«К сожалению, об этой проблеме мы говорим уже много лет. Она («Лужа». ‒ Прим. ред.) появилась, когда капитально отремонтировали улицу Островского. Видимо, неправильно предусмотрены или вообще не предусмотрены какие-то уклоны, ливневки и так далее. Была надежда, что ситуация изменится после ремонта проезда со стороны зооветцентра, между нашей многопрофильной поликлиникой и городским гаражом. Ну, немного получше стало. Но все равно после сильного дождя и во время обильного снеготаяния лужа появляется», — сообщили в медучреждении.

Сотрудники также обратили внимание на то, что основная калитка для входа в поликлинику расположена со стороны тротуара и не затапливается: «Не обязательно заходить через ворота для автомобилей. Для пешеходов есть отдельный вход с тротуара. Там удобная широкая дорожка, выложенная плиткой».

Однако горожане поднимают еще один вопрос: на территории поликлиники работает небольшая парковка, где в часы пик автомобили с трудом разъезжаются. В медучреждении уточнили, что парковка общая ‒ для сотрудников и посетителей.

Редакция siapress.ru направила официальный запрос в администрацию города для уточнения информации о планах по устранению проблемы. На момент публикации ответ не поступил.

Напомним, что жалобы на состояние проезда возле травматологической больницы поступают не первый год. Ранее на участке регулярно образовывались глубокие лужи из-за дефектов асфальта и контруклона, что приводило к затоплению пешеходных зон. В 2022 году коммунальные службы трижды откачивали воду.

Осенью 2023 года власти города приняли меры и отремонтировали проезд. Там обустроили тротуар для пешеходов к территории больницы, а также 16 парковочных мест.