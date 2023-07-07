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В Сургуте к сентябрю отремонтируют проезд возле травматологической больницы

Проезд к сургутской травмотологии больше не будет топить после ремонта

В Сургуте к сентябрю отремонтируют проезд возле травматологической больницы
Фото: t.me/travmasurgut86

В Сургуте отремонтируют проезд возле травматологической больницы. Горожане неоднократно обращались в администрацию с просьбой о благоустройстве дороги. Одной из проблем были лужи. Из-за дефектов асфальта, рассказали специалисты, в проезде образовался контруклон, поэтому вода постоянно скапливалась в районе пешеходных зон.

Производство ремонтных работ планируется завершить до конца сентября. На данной территории уже выполнено обустройство проезда протяженностью 220 метров от тротуара для походных путей к территории больницы, а также 16 парковочных мест будет обустроено. Об этом рассказал начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

«Стоки ливневой канализации с пешеходных путей реализованы через дренажные колодцы. Ливневые стоки с территории самого проезда спускаются на улицу Островского и уже непосредственно по ливневым коллекторам уходят дальше», – уточнил Арменчу.

Кроме того, на улице Киртбая возле четвертой поликлиники сейчас ведутся работы по устройству парковки на 12 парковочных мест и в будущем году уже планируется второй проезд с устройством большой полноценной парковки на 219 парковочных мест.

«В рамках текущего объекта дорожное покрытие будет выполнено до улицы Островского с сохранением всех необходимых нормативных уклонов по наклону покрытия. Соответственно, все дождевые стоки будут уходить в сторону улицы Островского. Вся грязная вода будет вытекать», – добавил Андрей Арменчу.

Ремонт проезда возле сургутской травматологической больницы идет на участке от Нефтеюганского шоссе до улицы Островского. Также в этом году в городе отремонтируют 14 внутриквартальных проездов. Общая площадь асфальтирования составит 40 тысяч квадратных метров, а протяженность составляет около трех с половиной километров.


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07 июля в 18:57, просмотров: 246, комментариев: 0
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