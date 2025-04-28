В Сургуте появятся более 20 флажных конструкций, три фотозоны и праздничные панно ко Дню Победы

В Сургуте продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Город украшают флажными конструкциями, баннерами и праздничными панно. Центральным объектом традиционно стал Мемориал Славы ‒ здесь уже установлены флажные конструкции «Костер» и три новых флагштока с флагами.

На улицах Гагарина и Энгельса разместили панели и кронштейны с символикой 80-летия Победы. Площадь Советов вначале оформили в цветах российского флага, но после 1 мая композицию переоформят ‒ флаги заменят на красные, желтые и оранжевые, соответствующие стилистике 9 Мая. Об этом редакции siapress.ru рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации Сургута Елизавета Припутень.

К праздничному оформлению подключены также предприятия и учреждения города. Специально для них департамент архитектуры разослал брендбук с рекомендациями по оформлению. «Как мы уже видим, многие предприятия откликнулись: украсили здания баннерами и флагами в едином стиле», ‒ отметили в ведомстве.

В этом году появятся и новые декоративные композиции: фотозоны будут установлены на Мемориале Славы, в 31 микрорайоне у военной техники и на набережной возле речпорта. Кроме того, к 30 апреля на стене 18-й школы появится барельеф с изображением Знамени Победы над Рейхстагом.

Праздничное оформление города выполняет компания «Хишко», с которой департамент работает не первый год. Контракт был заключен 21 апреля и рассчитан на год. В рамках соглашения подрядчик оформляет не только День Победы, но и другие важные праздники, включая предстоящее 60-летие Сургута.

«Подрядчик начал работы даже раньше подписания контракта, как только был определен победитель конкурса», ‒ уточнили в департаменте.

По словам Елизаветы Припутень, отличие этого года от предыдущего заключается в большем объеме работ: появились новые флажные конструкции, разработаны декоративные композиции, а участие предприятий стало заметно активнее: «Мы видим, что фирменная праздничная стилистика в этом году присутствует практически по всему городу».

Помимо этого, праздничную символику нанесли и на общественный транспорт, а на пересечении улиц Энгельса и Энергетиков установили брандмауэр-панно.

Что касается проведения «Бессмертного полка», в ведомстве сообщили, что окончательная информация пока не поступила, но подготовка маршрутов и оформление зон уже ведется. После 9 мая оформление частично сохранится: флаги будут переодеты для празднования Дня города, а демонтаж конструкций начнется позже ‒ после завершения всех торжеств.

Ранее жителям Сургута рассказали, что в честь 80-летия Великой Победы в городе пройдет более 120 событий и мероприятий.