В Сургуте успешно прооперировали хоккеиста с тяжелой травмой плеча

В Сургутской травматологической больнице провели сложную операцию 23-летнему спортсмену из Ханты-Мансийска. Молодой человек с детства занимался хоккеем, и за годы активных тренировок получил травмы, которые привели к хронической нестабильности плечевого сустава. В последнее время вывихи происходили даже при обычных движениях.

«Диагноз – разрыв суставной губы и значительный дефект костной ткани. Для стабилизации плеча врачи Сургутской травмбольницы выбрали операцию Латарже – сложное вмешательство, которое сочетает элементы костной пластики и сухожильной транспозиции. Во время операции из клювовидного отростка лопатки сформировали костный трансплантат, который вместе с сухожилием переместили в зону костного дефекта. Этот блок укрепляет передний край суставной впадины и препятствует смещению головки плечевой кости», – рассказал глава Депздрава Югры Роман Паськов в своем телеграм-канале.

Операция длилась почти три часа. Ее провел хирург Евгений Петров, ассистировали Станислав Афанасьев, Роман Горячкин и Артем Денисенко. Уже на третий день после операции пациента выписали на амбулаторное лечение. Через четыре недели он начнет реабилитацию, а спустя полгода сможет вернуться к привычной жизни и спорту.