Противопожарная режим в Сургуте действует до особо распоряжения

С 26 апреля в Сургуте начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы на открытых территориях, сообщили в городской администрации.

Власти напоминают о базовых мерах безопасности:

не оставляйте детей без присмотра;

перед уходом из дома проверяйте, отключены ли электроприборы;

не используйте поврежденную электропроводку и неисправные устройства;

не храните в доме легковоспламеняющиеся жидкости;

установите пожарный извещатель для раннего обнаружения огня;

следите за состоянием проводки и оборудования;

не оставляйте без присмотра топящиеся печи, используйте предтопочные листы;

регулярно проверяйте дымоходы;

не используйте самодельные обогреватели;

держите дома первичные средства тушения пожара.

Какие меры принимаются для предотвращения возгораний и чем грозит нарушение правил – об этом в интервью siapress.ru рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту УНДиПР ГУ МЧС по ХМАО-Югре Роман Никифоров.