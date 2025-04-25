Противопожарная режим в Сургуте действует до особо распоряжения

С 26 апреля в Сургуте начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы на открытых территориях, сообщили в городской администрации.
Власти напоминают о базовых мерах безопасности:
- не оставляйте детей без присмотра;
- перед уходом из дома проверяйте, отключены ли электроприборы;
- не используйте поврежденную электропроводку и неисправные устройства;
- не храните в доме легковоспламеняющиеся жидкости;
- установите пожарный извещатель для раннего обнаружения огня;
- следите за состоянием проводки и оборудования;
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, используйте предтопочные листы;
- регулярно проверяйте дымоходы;
- не используйте самодельные обогреватели;
- держите дома первичные средства тушения пожара.
Какие меры принимаются для предотвращения возгораний и чем грозит нарушение правил – об этом в интервью siapress.ru рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту УНДиПР ГУ МЧС по ХМАО-Югре Роман Никифоров.