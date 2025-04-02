Интервью с начальником ОНДиПР по Сургуту Романом Никифоровым о пожароопасном сезоне в округе

До старта пожароопасного сезона в Югре остаются считанные недели. Какие меры принимаются для предотвращения возгораний, можно ли сжигать траву и мусор на участках и чем грозит нарушение правил – об этом в интервью siapress.ru рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургуту УНДиПР ГУ МЧС по ХМАО-Югре Роман Никифоров

– Когда в этом году по прогнозам официально начинается пожароопасный сезон в Югре? Или известна точная дата?

– Дата начала пожароопасного сезона уже определена. Это 26 апреля 2025 года. Как правило, ежегодно дата определяется в зависимости от погодных условий, в период, когда происходит полный сход снега.

– Какие меры профилактики сейчас предпринимаются в округе?

– В первую очередь для профилактики пожаров мы проводим разъяснительную работу с гражданами. Профилактические рейды по дачным кооперативам, местам проживания в частных домах, в местах массового отдыха проводятся силами всех подразделений МЧС, ГИМС, органами местного самоуправления, а также добровольных пожарных. К мерам профилактики лесных и дачных пожаров еще можно отнести работу с председателями СОТов и администрацией города в части обустройства минерализованных полос и очистки территорий от мусора.

– Какие районы Сургута считаются наиболее подверженными риску природных пожаров?

– Перечень таких территорий определен приказом Департамента региональной безопасности ХМАО. В Сургуте под эту категорию попали 14 дачных товариществ, расположенных в непосредственной близости с лесными массивами. Часть из них расположена на Почекуйке, часть – вдоль автодороги «Сургут – Нижневартовск», еще несколько – севернее улицы Западной.

– Какие основные причины пожаров в весенне-летний период?

– Если говорить о так называемых «дачных пожарах», а их количество в летний период всегда возрастает – то это нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления и электрооборудования. А для лесных пожаров основная причина – неосторожное обращение с огнем. Граждане, выходя на отдых в лес, зачастую оставляют после себя тлеющие костры и стеклянные бутылки, которые из-за воздействия солнечных лучей могут воспламениться.

– Как жители могут помочь в борьбе с природными пожарами?

– Самое главное, что могут сделать граждане – это соблюдать правила пожарной безопасности. Следует понимать, что эти правила взялись не из воздуха, они обоснованы конкретными причинами пожаров.

Для снижения количества природных пожаров в лесных и парковых массивах запрещено бросать горящие спички, окурки, оставлять после себя стекло, способное сфокусировать солнечные лучи и привести к пожару. Также нельзя оставлять на природе масляные тряпки или ветошь. Существуют еще такие неочевидные причины природных пожаров, как искры из глушителя транспортного средства и тлеющие пыжи после выстрела из огнестрельного оружия.

Соблюдая эти требования, сургутяне значительно снизят риски возгораний. Таким образом можно исключить порчу наших ценных северных лесов, гибель животных и материальный ущерб.

Хочу еще напомнить сургутянам, что на территории округа действует постановление Правительства, которое утверждает порядок выплаты денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, виновных в возникновении природных пожаров.

Денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей выплачивается гражданину департаментом недропользования и природных ресурсов при соблюдении следующих условий:

– факт достоверности сообщения о виновности того или иного лица подтвержден соответствующим органом МВД или МЧС.

– подтверждена вина лица, указанного заявителем.

– Какие последствия ждут нарушителей режима противопожарной безопасности?

– Ответственность граждан за нарушение правил пожарной безопасности определена кодексом об административных правонарушениях, ст. 20.4.

Согласно ей, для наказания граждан предусмотрены предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Штрафы для должностных и юридических лиц кратно больше и могут достигать 400 тысяч рублей.

В условиях введенного особого противопожарного режима, штрафы увеличиваются. Так, для граждан они составляют уже от 10 до 20 тысяч рублей, а для юрлиц – до 800 тысяч.

Нарушения требований пожарной безопасности, которые привели к пожару или уничтожению/повреждению чужого имущества влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Кроме того, виновнику придется возместить ущерб, причиненный пожаром.

Также российским законодательством в вопросе соблюдения требований пожарной безопасности предусмотрена уголовная ответственность. К ней привлекаются виновники пожара, повлекшего за собой крупный материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей), а также за уничтожение или повреждение огнем лесных насаждений (при сумме ущерба свыше 10 тысяч рублей). Также уголовным кодексом предусмотрено лишение свободы – это уже за поджог с особо крупным ущербом.

– Разрешено ли сжигать мусор или сухую траву и листву на дачных участках и в частном секторе?

– С точки зрения МЧС, к сжиганию травы, листвы и мусора предъявляются одинаковые требования. Правила использования открытого огня и разведения костров определены приложением 4 к Правилам противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.

На дачах и территориях частного домовладения открытый огонь должен находиться на расстоянии не менее 15 метров от построек. Если вы используете металлическую емкость для сжигания мусора, то это расстояние разрешено уменьшить вдвое. Сжигать мусор на участке запрещено в следующих случаях:

– Если ваш участок расположен на торфяных почвах.

– При установлении особого противопожарного режима.

– Под кронами деревьев хвойных пород.

– В емкости, стенки которой имеют прогары и другие повреждения.

– При скорости ветра свыше 10 метров в секунду.

– Какие материалы категорически запрещено сжигать?

– В процессе сжигания мусора на участке запрещается сжигать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасные вещества и материалы, а также изделия и иные материалы, выделяющие при горении токсичные и высокотоксичные вещества.

– Бывали ли случаи, когда несоблюдение правил привело к серьезным последствиям – например, к пожару или штрафу на большую сумму?

– Да, на территории Ханты-Мансийского округа такие случаи есть, и они, к сожалению, не единичны. Так, один из граждан сжигал траву на территории своего дачного участка. Место сжигания травы оставил без присмотра и уехал в город. Костер разгорелся и повредил свой садовый дом и садовый дом соседа. Даже рассматривался вопрос возбуждения уголовного дела в отношении виновника происшествия.