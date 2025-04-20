Суд Сургута наказал похитителей кладбищенских оград и скамеек

Двух мужчин приговорили к лишению свободы за кражу металлических конструкций с территории кладбища в Сургутском районе. Как установил суд, в сентябре 2022 года мужчины заранее договорились похищать оградки, лавочки и столики с могил.

«Металлические конструкции, в виде ограждений захоронений, а также столов и скамеек, мужчины вытаскивали из земли, складировали при выезде с территории кладбища, а затем, вызвав грузовое такси, вывезли похищенное с кладбища и сдали в пункт приема металла. В судебном заседании они полностью признали свою вину», – передает телеграм-канал «Суды Югры».

Суд также удовлетворил иск потерпевшего – с каждого подсудимого взыскали по 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 85 тысяч рублей материального ущерба.

Напомним, в России могут ужесточить наказание за надругательство над воинскими захоронениями и памятниками. Минюст по поручению президента разработал соответствующий законопроект, предусматривающий штрафы до 3 млн рублей и лишение свободы до трех лет.