Сургутянину, ранившему росгвардейца в банке, грозит до 10 лет колонии

В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, который устроил дебош в банке и ранил ножом сотрудника Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«16 апреля 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение об агрессивном поведении мужчины, находящегося в состоянии опьянения в отделении банка, расположенного по улице Губкина г.Сургута. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии, подозреваемый высказал в их адрес угрозу применения насилия, опасного для жизни и здоровья, оказал сопротивление и ранил одного из сотрудников в кисть правой руки ножом. Преступные действия мужчины были оперативно пресечены», – передают в источнике.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти – ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.