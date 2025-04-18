К городскому кладбищу Сургута проложат тротуар и установят остановки

Дорожные работы от улицы Аэрофлотская до городского кладбища продолжаются. В этом году на участке обустроят тротуар и установят остановочные павильоны. Об этом рассказали в «Северавтодор».

«В рамках госконтракта Северавтодор с 5 мая по 31 октября 2025 года проведет капитальный ремонт автодороги от ул. Аэрофлотская до Городского кладбища и здесь появится новый тротуар для пешеходов. Кроме этого, планом работ предусмотрены и другие улучшения транспортной инфраструктуры − четыре автобусных павильона, дорожная разметка и дорожные знаки. Общая протяженность участка − 1207 м», − сообщает компания.

Напоминаем, ранее дорогу, ведущую к городскому кладбищу, отремонтировали: уложили асфальт и укрепили обочины.

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