В Сургуте раньше срока отремонтировали дорогу к городскому кладбищу

В Сургуте завершили ремонт дороги, ведущей к городскому кладбищу. Об этом сообщает пресс служба «Северавтодора».

«Филиал №3 завершил работы по укладке асфальта и укреплению обочин на участке дороги длиной 840 метров, ведущем от улицы Аэрофлотская к городскому кладбищу в Сургуте», - говорится в сообщении.

Уточняется, что дорожники выполнили ремонтные работы почти на три месяца раньше запланированного срока.

Ранее сообщалось, что в Сургуте начался долгожданный ремонт на проезде Мунарева за ТЦ «Росич». Глубокие ямы и множество выбоин на этом участке затрудняли проезд транспорта, а отсутствие тротуаров — проход для горожан.