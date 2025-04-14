В ЖК «Голд Фиш» уровень воды снизился на 15 сантиметров, работы продолжаются

Накануне в Сургуте затопило ЖК «Голд Фиш». Видео с подтоплением нового района поделилась горожанка в группе «Местоположение ДПС Сургут» во ВКонтакте.

«Золотая рыбка (Голд Фиш) ‒ Сургутская Атлантида. Новый район старой застройки СМП уходит под воду. Вода протекла даже в машины, припаркованные там», ‒ говорится в описании видео.

По словам администрации Сургута, с момента начала откачки воды 12 апреля уровень воды снизился уже на 15 сантиметров: «Уровень воды в жилищном комплексе «Голд Фиш» значительно снизился. Городские оперативные службы работают над устранением подтопления с 12 апреля. На данный момент уровень воды снизился на 15 сантиметров».

Также на территории поводилась расчистка водоотводной канавы. Несмотря на достигнутый результат, процесс по ликвидации подтопления продолжаются. Работы ведутся совместно с управляющей компанией.