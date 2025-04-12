Врач развеяла миф о «весенней активации» вирусов

Распространенное убеждение о том, что весной вирусы становятся особенно активными, оказалось мифом. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала заведующая инфекционным отделением Сургутской окружной клинической больницы Ольга Козловская.

«Утверждение о том, что весной вирусы «просыпаются», не совсем верно. Весной, как и в любое другое время года, можно заразиться респираторной инфекцией. К ним относятся, например, риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы. Поэтому то, что вирусы именно весной «активизируются» – это миф», – подчеркнула врач.

Ранее мы писали, что в Сургуте растет число отказов от прививок. Среди противников вакцинации не только взрослые, но и родители, которые не прививают собственных детей.