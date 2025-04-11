Экс-мэру Сургута Андрею Филатову снова продлили домашний арест

Бывшему главе Сургута Андрею Филатову продлили срок домашнего ареста до 3 июля. Решение вынес Нижневартовский городской суд. Об этом сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее мера пресечения Филатову, проходящему по делу о подкупе, была смягчена − его перевели под домашний арест. По данным СУ СКР по Югре, экс-мэр проходит по делу вместе с четырьмя предполагаемыми сообщниками. Речь идет о схеме, связанной с обслуживанием жилфонда в Нижневартовске.

По информации «СургутИнформ-ТВ», сегодня также может состояться заседание суда по делу заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова. Он находится под стражей с февраля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, сумма составила 7,5 миллиона рублей. Шипилову вменяют покровительство и содействие представителям управляющей компании.