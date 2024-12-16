Суд смягчил меру пресечения для бывшего мэра Сургута, арестованного по делу о подкупе

Бывшему мэру Сургута Андрею Филатову, арестованному ранее по делу о коммерческом подкупе, смягчили меру пресечения. Об этом сообщил его адвокат Георгий Арутюнян в беседе с ТАСС.

«Суд изменил Андрею Сергеевичу меру пресечения, он освобожден из-под стражи», − сказал адвокат, не уточнив, какая новая мера пресечения избрана его подзащитному.

Официальных комментариев суда и управления СК РФ в настоящее время нет.

Ранее бывший глава Сургута Андрей Филатов нанял адвоката для замены меры пресечения по уголовному делу о коммерческом подкупе.

По информации СУ СКР по Югре, экс-мэр вместе с четырьмя сообщниками участвовал в преступной схеме, связанной с обслуживанием жилфонда в Нижневартовске.