Новая набережная в Сургуте готова на 69%

Осенью текущего года в Сургуте планируют открыть новую набережную, которая строится благодаря программе «Карта развития Югры». Сдачу объекта запланировали на конец октября, сообщает пресс-служба администрации города.

«Работы по строительству набережной начались в 2022 году. На данный момент завершены работы по монтажу анкерных тяг, устройству железобетонного оголовка, дренажной фильтрационной призмы и видовых площадок перед амфитеатрами. Протяженность объекта 1 542 метра. Готовность на сегодняшний день ‒ 69%», ‒ указали в сообщении.

В будущем на новой набережной появятся велодорожки и место для прогулок. Также по окончанию работ на территории объекта высадят кустарники и деревья.

Напомним, что ранее бетонные работы на набережной были временно приостановлены из-за повышенного уровня воды. После того, как уровень воды пришел в норму ‒ работы возобновили.