Отправка призывников в Югре начнется с 10 апреля

Весенний призыв в Сургуте и Сургутском районе стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время в армию направят более 600 парней, сообщает «Сургутская трибуна» со ссылкой слова на военного комиссара Андрея Калядина.

«В соответствии с установленным заданием из Сургута и Сургутского района будут призваны более 600 человек. Это немного больше, чем годом ранее. Но уверен, что призывные комиссии города и района справятся с поставленными задачами», – рассказал военный комиссар Сургута и Сургутского района.

Напоминаем, в Югре призыв коснется молодых людей 1995-2007 годов рождения. Первые отправки начнутся 10 апреля. Служить, как и прежде, предстоит 12 месяцев. Всех новобранцев сначала соберут в Пыть-Яхе – региональный сборный пункт остался прежним. Уже оттуда ребят распределят по местам прохождения военной службы.