Отправка призывников в Югре начнется с 10 апреля

В России стартовала весенняя призывная кампания. В армию планируется направить 160 тысяч человек, говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

В Югре призыв коснется молодых людей 1995-2007 годов рождения. Первые отправки начнутся 10 апреля. Служить, как и прежде, предстоит 12 месяцев.

Военный комиссар округа, подполковник Роман Вуколов сообщил, что сборный пункт на базе Нефтеюганского филиала Центра обеспечения безопасности жизнедеятельности и призыва граждан на военную службу полностью готов. Призывники пройдут медосмотр, собеседования с представителями частей, занятия по начальной военной подготовке, а также получат форму и банковские карты для денежного довольствия.

«В целях качественного комплектования воинских команд весной 2025 года в образовательных организациях ДОСААФ России автономного округа к весеннему призыву подготовлено 84 водителя категории «С»», – добавил военный комиссар Югры.

Отметим, что призыв продлится до 15 июля 2025 года.

Редакция siapress.ru дополнительно обратилась в военный комиссариат ХМАО, чтобы уточнить, сколько югорчан планируется призвать этой весной. На момент публикации ответ не поступил − мы обновим материал, как только получим информацию.

По итогам федерального конкурса на лучшую организацию призывной кампании Югра вошла в тройку лучших комиссариатов Центрального военного округа. Среди муниципалитетов лидерами стали Радужный, Урай и Советский район.