В Сургуте утвердили названия еще двух скверов

В Сургуте присвоили официальные названия еще двум общественным территориям. Сквер в 21-м микрорайоне, расположенный вдоль набережной реки Сайма, теперь будет называться «Сквер Междуречья».

Еще один сквер − в 27-м микрорайоне по улице Мелик-Карамова − получил имя «Сквер Школьный имени Евлалии Александровны Кошкаровой». Об этом говорится в протоколе заседания комиссии по городской топонимике.

Кстати, в протоколе голосования за имя сквера в 27 микрорайоне больше всего голосов ЗА набрал вариант «Черномысовский сквер».

История сквера в 27 микрорайоне берет начало еще в 1954 году. Тогда, по инициативе учителя Черномысовской школы Евлалии Кошкаровой, на этой территории был разбит парк, который обустраивали педагоги, школьники и родители. В 2016 году жители микрорайона взяли пространство под опеку, проводили субботники и следили за чистотой. В 2018 году в рамках проекта «Бюджет Сургута online» началось благоустройство − проложили дорожки, установили освещение, лавочки и урны. Второй этап благоустройства стал возможен благодаря инициативному бюджетированию − проект победил на муниципальном и окружном уровнях и получил финансирование из регионального бюджета.

В рубрике «Старый Сургут» мы вспомнили учителя биологии Черномысовской «семилетки» Евлалию Александровну Кошкарову и ее два «детища» – опытный участок и парк. О 70-летии старейшего сквера Черномысовской школы также на сайте.

Напомним, ранее имя получил и сквер на пересечении проспекта Ленина и Бульвара Свободы − он стал «Сквером журналиста».