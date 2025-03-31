Екатерина Мечетина впервые за 13 лет пропустит фестиваль «Зеленый шум» в Сургуте, но примет участие онлайн

Президент XIII фестиваля искусств «Зеленый шум» и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина сообщила об отмене своего концерта, который должен был пройти 13 апреля в Сургуте. Причиной стало ухудшение состояния здоровья и медицинские ограничения.

«С сожалением вынуждена сообщить, что мой приезд на XIII фестиваль искусств «Зеленый шум» и концерт, запланированный на 13 апреля, не состоится по причине состояния здоровья и ограничений, рекомендованных врачами. Приношу искренние извинения за доставленные неудобства и надеюсь на ваше понимание. Надеюсь, что в ближайшем будущем у нас обязательно появится возможность встретиться на концерте», − пояснила артистка.

Отметим, что за всю историю «Зеленого шума» это первый раз, когда артистка не сможет лично присутствовать на мероприятиях. Тем не менее, организаторы подчеркнули: она останется «частью всех событий в режиме онлайн» и будет сопереживать каждому участнику фестиваля.

Коллектив фестиваля пожелал Екатерине Мечетиной скорейшего выздоровления.

Как прошел «Зеленый шум» в прошлом году − читайте на портале. В этом году он стартует 7 апреля.