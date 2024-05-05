Как прошел очередной «Зеленый шум» в Сургуте — рассказывает президент фестиваля

Апрель в Сургуте — традиционно время «Зеленого шума»: Молодежный фестиваль искусств прошел в нашем городе уже в 12-й раз. Об отличительных особенностях «шума», которые делают его уникальным среди остальных фестивалей города, региона и, пожалуй, страны, рассказывает его президент — заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

— Наверняка каждый фестиваль из этой большой серии остается у вас в сердце, появляются какие-то воспоминания, каждый чем-то отмечен. Какие события, связанные с «Зеленым шумом», можете назвать?

— Это уже 12-й фестиваль — действительно, есть что вспомнить из его богатой истории. Не забуду, как к нам приезжал Владимир Викторович Васильев, великий балетмейстер, хореограф и танцор. В ряду ярких событий — концерт Люка Дебарга, удивительного пианиста, триумфально выступившего на Международном конкурсе имени П.И.Чайковского в 2015 году. Вообще же потрясающих воспоминаний много: фестиваль на протяжении долгих лет держит марку, сохраняет свой стиль, заключающийся поиске и открытии новых звезд — от совсем малышей до уже состоявшихся артистов.

Очень приятно, что ситуация, которая сложилась в этом году, прекрасно отражает наше стремление к идеалу. В 2017 году в Сургуте выступал 12-летний Сережа Давыдченко — в качестве «щелкунчика», одного из победителей Международного телевизионного конкурса молодых музыкантов «Щелкунчик». Прошло семь лет, и он дает здесь концерт уже в статусе суперзвезды — победителя Международного конкурса имени П.И.Чайковского. Это действительно высочайший статус, такой есть, например, у Дениса Мацуева и у других знаковых музыкантов.

— Вы упомянули «щелкунчиков», их выступления — один из фирменных знаков фестиваля. Подсветите их, кто выступал на сцене Сургутской филармонии на сей раз?

— Каждый год телевизионный конкурс молодых музыкантов «Щелкунчик» выдает на-гора удивительных юных артистов, причем «процент попадания» у этого конкурса огромный: он сам по себе очень сложно устроен, и чтобы победить, нужно быть действительно выдающимся талантом. Поэтому, наверное, очень многие из «щелкунчиков» впоследствии становятся по-настоящему крупными музыкантами. Представлять их на «Зеленом шуме» мы придумали, если не ощибаюсь, не с первого фестиваля, но довольно рано, и поэтому их присутствие действительно стало уже нашей визитной карточкой.

Если подсвечивать, — мне, кстати, нравится это слово: действительно, ребята заслуживают подсветки, все софиты — на них, и когда они выходят на сцену, мне кажется, это очень ценные эмоции, которые записываются в эмоциональную память и формируют будущего большого артиста.

В этом году на сцену Сургутской филармонии вышли три лауреата: Елизавета Гамарис, москвичка, исполнительница на кларнете, Анна Каракина, пианистка из Екатеринбурга, и Михаил Васильев, юный виолончелист из Санкт-Петербурга.

Также к ним примкнула еще одна наша юная звездочка, она не лауреат «Щелкунчика» — это скрипачка Ино Фан из Китая. Она пришла в мою жизнь благодаря моему участию в работе конкурса Виктора Третьякова, нашего великого скрипача, народного артиста Советского Союза. В Красноярске проводится конкурс под его личной эгидой. Забавно, что в общении здесь, уже в Сургуте, я узнала, что Ино в России дали русское имя, — ее можно называть Надей. Она замечательно выступила и на сцене Сургутской филармонии, и на следующий день в Ханты-Мансийске, в Концертно-театральном центре «Югра-Классик».

— Все ребята выступали с симфоническим оркестром Сургутской филармонии, и это тоже уже традиция. Насколько им тяжело срабатываться с новым оркестром — тем более что наверняка немногие до этого вообще выступали с таким сопровождением?

— Меня больше всего удивляет их взрослость. При репетициях я им говорила: «Ребята, вы эти пьесы играете давно, я с вами играю в первый раз, — требуйте от меня все, что вам нужно, не стесняйтесь».Они не делают мне никаких скидок — и я им не делаю никаких скидок на то, что это маленькие дети. Это юные профессионалы, которые буквально завтра-послезавтра станут настоящими взрослыми артистами, в том числе, может быть, и благодаря нашему взаимодействию.

То же самое — с оркестром. Конечно, опыт такой игры у них не очень обширный, но каждый из ребят восторгается, говоря о работе с главным дирижером Станиславом Эдуардовичем Дятловым. Он необыкновенно бережно работает с ними. Но бережно — это не значит, что он с ними сюсюкает или опять же делает скидки на их возраст. Ничего подобного. Просто он создает максимально дружественную атмосферу, доброжелательную.

— Многие из этих первых «щелкунчиков» уже взрослые, состоявшиеся артисты. Сергей Давыдченко — нынешний пример. Бросается в глаза, что он — едва ли не единственный победитель конкурса Чайковского из регионов нашей страны. С чем это связано? Явно нельзя сказать, что в регионах все плохо с талантами или педагогами.

— Это не иллюзия, это чистая статистика. Если мы говорим о конкурсе пианистов имени Чайковского, то действительно, случай Сергея Давыдченко — первый в истории, когда конкурс выиграл (я говорю сейчас о наших соотечественниках) не представитель Московской или Ленинградской, она же Петербургская, консерватории.

Конкурс ведет свою историю с 1958 года. Не всегда его победителями были наши соотечественники: если обратимся к самому первому конкурсу, я думаю, в нашей стране трудно найти человека, который не знает, что его выиграл Ван Клиберн, представитель США.

Конечно, очень много было победителей и представителей нашей отечественной школы пианизма, но действительно, Сережа — первый победитель из регионов, это студент Ростовской консерватории. Почему так сложилось? Конечно, не потому что в регионах в целом образование слабее или хуже. Просто консерватории двух наших столиц — это действительно флагманы образования. Санкт-Петербургская консерватория создана в 1862 году, Московская — в 1866-м, то есть им больше 150 лет уже.

Есть мнение, что имеет значение личность педагога, и, опять же, случай Сергея Давыдченко — подтверждение этой истины, потому что он со своим педагогом встретился в юном возрасте. Учась еще у Татьяны Борисовны Левадной, он уже консультировался со своим будущим наставником: это Сергей Иванович Осипенко, профессор Ростовской консерватории. И вот тут, конечно, я думаю, любой поймет выбор Сергея: он не стал переселяться в одну из двух столиц, остался со своим родным педагогом. Видно, что это очень творчески плодотворная ситуация.

— Если возвращаться, так скажем, к детству: в Сургуте, Югре, в других регионах действуют программы типа «Новых имен» — насколько они разветвлены по стране и эффективны дли в поиске новых талантов?

— Собственно, программа «Новые имена» имеет штаб-квартиру в Москве, ее родоначальник и основатель это Иветта Николаевна Воронова, ее уже, к сожалению, с нами нет, но мы ее не забываем: это потрясающий человек, который создал фонд «Новые имена» с целью поддержки талантов по всей нашей огромной стране.

У «Новых имен» есть региональные отделения, и сургутское, кстати, — одно из старейших и самых уважаемых. Им с первого дня руководит Ольга Дмитриевна Пилецкая, заслуженный работник культуры Югры. Очень многие ребята, которые взяли старт здесь, отправлялись в столицы, а потом возвратились в Сургут, чтобы продолжить здесь свою профессиональную, уже взрослую деятельность. И мне кажется, что это замечательный показатель — что в Сургуте и в Югре вообще созданы условия для того, чтобы молодые таланты не только зарождались, но и развивались.

— Фестиваль постоянно расширяет программу: здесь уже не только концерты, но и театральные постановки, интеллектуальные игры, выставки, поэтические вечера, лекции… А чего в ней быть все-таки не может?

— Наверное, слишком экспериментальных жанров искусства. А так — есть известная цитата, не побоюсь быть банальной процитировав: «Все жанры хороши, кроме скучного». Фестиваль молодежный, а молодежь — это всегда ярко, весело, изобретательно и, действительно, никогда не скучно.

Справка: Международный молодежный фестиваль «Зеленый шум» ведет свою историю с апреля 2013 года — тогда Сургутская филармония при поддержке администрации Сургута открыла новую страницу в событийном ряду культурной жизни города и региона. Стартовав как городской фестиваль, к сегодняшнему дню он расширил свою географию: мероприятия проходят как в Сургуте, так ив других городах Югры, в первую очередь, в Ханты-Мансийске.

При поддержке администрации Сургута