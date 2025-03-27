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Сегодня отмечается Всемирный день театра

27 марта отмечают Всемирный день театра

Сегодня отмечается Всемирный день театра
Фото: администрация Сургута

Сегодня, 27 марта, россияне отмечают Всемирный день театра. Праздник был учрежден еще в 1961 году по инициативе Международного института театра при ЮНЕСКО.

«Сегодня – Международный день театра. Сургуту повезло: у нас есть свой театр – музыкально-драматический, который в прошлом году отметил свой четверть вековой юбилей. Тамара Лычкатая, которая имела за своими плечами опыт создания успешного коллектива, коим тогда, в конце девяностых прошлого века был ЦКиД «Камертон», замахнулась на создание театра. И у Лычкатой получилось. Со временем ряды зрителей пополнили и скептики: каждый спектакль театра врывался в топы новостной повестки и любопытство пересиливало скептицизм», – пишет Дума Сургута.

Сегодня здание театра закрыто на капремонт. Его проведут в два этапа, а на все потратят свыше 342 миллионов рублей. Полностью завершить ремонт планируют к концу 2026 года.

Кроме того, в Сургуте есть еще один театр – «Петрушка». Ее проектирует «Брусника», в рамках договора КРТ застройки вдоль улицы Университетской. По оптимистичному сценарию объекты могут попасть в программу строительства на 2025-2027 год за счет федеральных и региональных средств. Представитель «Брусники», руководитель отдела подготовки земельного банка Юрий Валгушкин, презентуя проект по развитию «ядра» Сургута заявил, что «Петрушку» разместят на месте станции юннатов.


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27 марта в 13:40, просмотров: 692, комментариев: 0
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