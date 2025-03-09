Что читатели СИА-ПРЕСС думают об отмене ЕГЭ

Читатели СИА-ПРЕСС высказались по поводу дальнейшей судьбы ЕГЭ. В опросах на сайте и в телеграм-канале мнения разделились.

На сайте голосование показало, что 63,3% респондентов считают, что ЕГЭ необходимо отменить. Еще 29,9% предложили усовершенствовать систему, а 6,8% затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие 147 человек.

В телеграм-канале результаты оказались другими. За доработку экзамена высказались 49% участников, за отмену – 43%, а 8% признались, что не знают, что делать с системой тестирования. В этом опросе проголосовали 47 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала завершить дискуссии о возможной отмене ЕГЭ и сосредоточиться на его доработке. По ее мнению, обсуждать проблему без предложений по альтернативе бессмысленно.