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​ЕГЭ: доработать или отменить? Мнения читателей СИА-ПРЕСС разошлись

Что читатели СИА-ПРЕСС думают об отмене ЕГЭ

​ЕГЭ: доработать или отменить? Мнения читателей СИА-ПРЕСС разошлись
Фото: ru.freepik.com

Читатели СИА-ПРЕСС высказались по поводу дальнейшей судьбы ЕГЭ. В опросах на сайте и в телеграм-канале мнения разделились.

На сайте голосование показало, что 63,3% респондентов считают, что ЕГЭ необходимо отменить. Еще 29,9% предложили усовершенствовать систему, а 6,8% затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие 147 человек.

В телеграм-канале результаты оказались другими. За доработку экзамена высказались 49% участников, за отмену – 43%, а 8% признались, что не знают, что делать с системой тестирования. В этом опросе проголосовали 47 человек.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала завершить дискуссии о возможной отмене ЕГЭ и сосредоточиться на его доработке. По ее мнению, обсуждать проблему без предложений по альтернативе бессмысленно.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 163, комментариев: 0
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