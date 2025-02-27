Спикер Совфеда считает, что экзамен нужно совершенствовать, а не отменять

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала завершить дискуссии о возможной отмене ЕГЭ и сосредоточиться на его доработке. По ее мнению, обсуждать проблему без предложений по альтернативе бессмысленно.

«Коллеги, мне кажется, надо заканчивать эту дискуссию. Если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим. Все критикуют, но никто ничего не предлагает... Другое дело, надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы... угадай, типа угадайки. Давайте над этим поработаем», − сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду, комментируя высказывание сенатора Людмилы Нарусовой, поднявшей тему возможности отказа от ЕГЭ.

Также Матвиенко высказалась за то, чтобы средний балл аттестата учитывался при поступлении в вузы. По ее мнению, это поможет создать более справедливую систему отбора абитуриентов и снизит зависимость поступления от одного экзамена.

«Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления. Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вузы», − добавила она.

Ранее ректор СурГПУ рассказал о готовности вузов к переходу на новую систему образования и судьбе ЕГЭ.