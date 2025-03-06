Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Бонус: 7 марта

Городской торжественный концерт, посвященный Международному женскому дню

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 16:00.

В Сургуте состоится концерт, посвященный международному женскому дню. В программе ‒ выступление Симфонического оркестра Сургутской филармонии, хоровая капелла Светилен, солисты филармонии, детский сводный хор «Таланты Югры», а также творческие коллективы учреждений культуры.

Музыкальные поздравления прозвучат от семейного дуэта: народной артистки Республики Беларусь Ядвиги Поплавской и Анастасии Тиханович, участника вокального ансамбля «Солисты Югры», заслуженного деятеля культуры ХМАО Юрия Сорокина.

Пригласительные билеты можно получить в кассе Сургутской филармонии. Телефон для справок: 52-18-01; 52-18-02. 6+

8 марта

Выставка картин «Симфония цвета и цветов»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: с 11:00 до 19:00.

Сургутян приглашают на выставку картин «Симфония цвета и цветов» художника-любителя Ирины Максимовой из Нефтеюганска. Посетители увидят более 30 живописных полотен. Работы художницы отличаются насыщенностью красок, особенно впечатляют картины природы и цветов, которые буквально оживают.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 0+

Иммерсивный гастровечер «Ой, все!»

Место проведения: Банкетный зал «Berlin Hall», улица Крылова 57/1. Время: 18:00.

Для девушек Сургута подготовили женское театральное шоу с характером. Участников вечера ждет: особенный гастроужин от «Фабрика вкусных событий», авторские коктейли от титулованных барменов России, театральный взрыв от Перпендикуляра, специальное модное шоу от Top Fashion Service, подарок от цветочного дома MONO и различные активности.

Телефон для справок: 8(3462)66-44-14. Цена билета: от 7 500 рублей. 18+

Шоу Евгении Зимы «Время женщин»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Шоу «Время женщин» ‒ это лучший подарок для себя, для своей любимой, для мамы, сестры, подруги, бабушки. В программе вечера будет представлено еще больше вечной музыки в ракурсе современных технологий, больше новой графики и мэппинга, головокружительные пируэты гимнасток, современная хореография, оркестр, а также уникальные голоса солистов.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

9 марта

Выставка «Простые непростые вещи»

Место проведения: Культурный центр «ПОРТ», улица Майская, 10. Время: с 10:00 до 18:00.

В «Порту» действует выставка, на которой представлены графические и живописные работы, отражающие индустриальную и урбанистическую реальность Западной Сибири и нефтяного Севера.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Музейный праздник «Солнцеворот на Купеческой»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Юных и взрослых сургутян приглашают познакомиться с русскими традиционными весенними и зимними праздниками и узнать, как их отмечали в Сургуте. На мастер-классе гости смогут создать памятный сувенир, символизирующий солнечный свет, радость и счастье.

Телефон для записи: 51-68-17, 90-77-34. Цена билета: 150 рублей. 0+

Концерт «Для любимых родителей»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 13:00.

Талантливые участники творческих студий Городского культурного центра поделятся с гостями мероприятия своими трогательными историями о том, как они выбирают подарки для самых дорогих в своей жизни людей. Каждый номер станет отражением тех сложностей и радостей, которые испытывают дети, стремясь порадовать мам и пап. В этот день зрителям подарят захватывающие хореографические номера, душевные вокальные композиции и яркие театральные постановки.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 400 рублей. 6+

Концерт «Весенний маршрут»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5. Время: 14:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню. Гостей мероприятия ждет волшебное и незабываемое путешествие по весенним мотивам, где каждая остановка будет наполнена музыкой, танцем и театральными интерпретациями, отражающими красоту и многогранность женской души.

Телефон для справок: +8 (3462) 41-43-21. Цена билета: от 200 рублей. 0+

Камерный ансамбль «Dolce»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 18:00.

В честь Международного женского дня в Невесомости выступит камерный ансамбль «Dolce», который исполнит завораживающие мелодии, наполненные чувственностью и ритмами аргентинского танго, а также музыку из любимых советских кинолент.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, на входе ‒ 600 рублей. 12+