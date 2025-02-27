Аренда студий и «однушек» в Сургуте подорожала на 15%

В Сургуте выросли цены на аренду малогабаритного жилья. По данным портала «Мир квартир», стоимость аренды студий и однокомнатных квартир площадью до 32 квадратных метров увеличилась на 15% по сравнению с 2024 годом. Сейчас в среднем она составляет 25 479 рублей в месяц.

«Собственники квартир-студий в новостройках, купленных в предыдущие годы с инвестиционными целями, часто не могут их продать сейчас по желаемой цене, так как ипотека практически недоступна. Зато аренда подорожала, поэтому такие объекты можно выгодно сдавать», – сообщил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В целом по России аренда малогабаритного жилья подорожала на 30,8%.

Ранее руководитель департамента аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерии Сотник рассказала siapress.ru, что в Сургуте цены на съемное жилье остаются стабильными, а в некоторых случаях даже снижаются. По ее словам, владельцы квартир готовы делать скидки до 5%, чтобы привлечь жильцов. Это связано с тем, что из-за высоких ипотечных ставок многие собственники не могут продать недвижимость и сдают ее в аренду как более надежный источник дохода.