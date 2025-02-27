В Сургуте отметят Масленицу с концертами, играми и сожжением чучела

В Сургуте 2 марта пройдет традиционное народное гуляние в честь Масленицы. Главная праздничная площадка развернется на Центральной площади (пересечение ул. Университетской и пр. Ленина). Начало в 12:00.

Гостей праздника ждут концертная программа с участием творческих коллективов города, веселые конкурсы для всей семьи, молодецкие забавы и традиционное покорение масленичного столба. Для победителей подготовлены призы и подарки, рассказали в пресс-службе ИКЦ «Старый Сургут».

В рамках гуляний состоится подведение итогов конкурса «Солнышко Масленица». Лучшие масленичные куклы примут участие в праздничном шествии, а в завершение программы пройдет традиционное сожжение чучела – оно запланировано на 15:00.

Кроме того, на ярмарке будут работать торговые и ремесленные ряды с сувенирами и угощениями. А специальные гости праздника – финалистка музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Анна Колесникова Пчела и команда «Силовой Экстрим ХМАО-Югры» – подарят зрителям особое шоу.

На время праздника движение транспорта на участке дороги от перекрестка ул. Университетской и пр. Ленина до основного кампуса СурГУ будет ограничено, передает «Сургутская трибуна».

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