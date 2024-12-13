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​Сургут готовится заменить вахтеров в школах на сотрудников ЧОПов

Депутаты Сургута обсудили замену вахтеров в образовательных учреждениях

​Сургут готовится заменить вахтеров в школах на сотрудников ЧОПов
Фото: siapress.ru

В следующем году в школах и детских садах Сургута может произойти важное изменение – привычные вахтеры, которые годами работали в образовательных учреждениях, могут уступить место охранникам из частных охранных предприятий (ЧОП). Этот вопрос стал предметом дискуссии на заседании Думы города, где обсуждали проект бюджета на следующий год.

«Что такое охранник, который приезжает с частной охранной фирмы, я думаю, понятно. При цене − 180 рублей в час, это, скорее всего, вахтовик, 60 лет, условно непьющий, недавно закодировался, правонарушение − он ушел. У нас приоритет − обеспечение безопасности образовательных учреждений. Мне кажется, что это создаст основу под проблемы, которые будут возникать», – высказался депутат Владимир Болотов.

Главный аргумент департамента образования – экономия средств и оптимизация штатов. Вахтеры не входят в список ставок, финансируемых окружной субвенцией. Однако для замены нужно будет найти почти 200 охранников, готовых круглосуточно обеспечивать порядок в 140 зданиях.

«Мы отдаем себе отчет, потому что к этому вопросу тщательно подходили. Мы видим и понимаем эти риски. Но сегодня решаем вопросы», – прокомментировала директор департамента образования Ирина Замятина.

Вместе с вахтерами за штат могут быть выведены рабочие, занимающиеся обслуживанием зданий. Теперь за текучие краны и неработающие лампочки в школах будут отвечать сотрудники подрядных организаций.

Депутаты не скрывают своих сомнений и планируют вернуться к обсуждению вопроса в январе, на заседании комитета по социальной политике.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 221, комментариев: 0
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