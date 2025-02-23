​Андрей Трубецкой отчитался о развитии Сургутского района за 2024 год

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой представил итоги работы муниципалитета за 2024 год на заседании Думы. В своем докладе он отметил ключевые достижения в жилищной политике, экономике, социальной сфере и инфраструктуре.

Жилищная программа: рекордные вложения и переселение из аварийного фонда

Одним из главных направлений работы остается улучшение жилищных условий. В 2024 году на эти цели направлено 6,1 млрд рублей – рекордная сумма за всю историю района.

«Общий размер средств, направленных на улучшение жилищных условий в 2024 году составил 6,1 млрд. руб. Это рекордная сумма в истории района. В 2,6 раза больше показателя прошлого года», – отметил глава Сургутского района.

Приобретено 1 398 квартир для переселенцев из аварийного жилья.

Более 9 тысяч жителей улучшили условия проживания (за 5 лет).

За 5 лет объем финансирования на жилье вырос в 2 раза.

Особое внимание уделено семьям участников СВО. В 2024 году на их поддержку выделено 214,6 млн рублей – на 36% больше, чем в прошлом году.

В районе также ввели новую меру поддержки – субсидии на покупку жилья в собственность.

Развитие инфраструктуры и строительство

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Сургутский район лидирует по вводу жилья в Югре, отмечает глава.

«При плане 88,1 тыс. м2 фактически было введено без малого 118 тыс. м2, что на 34% больше плана. Из них выкуплено у застройщиков почти 69 тыс. м2», – сообщил Андрей Трубецкой.

Район активно развивает коммунальную инфраструктуру. В 2024 году на подготовку к зиме направлено почти 200 млн рублей, что позволило снизить число аварий почти вдвое.

«За последние 5 лет на ремонт и подготовку объектов инженерной инфраструктуры направлено 708 млн. рублей, что на 33% больше предыдущей пятилетки. Заменено 42 км инженерных сетей и отремонтировано объектов систем коммунального комплекса на 11 единиц больше по сравнению с аналогичным периодом», – добавил Андрей Трубецкой.

Экономика и инвестиции: рост доходов и поддержка бизнеса

Сургутский район остается лидером инвестиционного рейтинга Югры, отмечает Андрей Трубецкой.

Объем промышленного производства – 2,034 трлн рублей.

Инвестиции в основной капитал превысили 349 млрд рублей.

Количество предпринимателей выросло на 27% – теперь их более 12 тысяч.

Собственные доходы бюджета увеличились на 806 млн рублей, а безвозмездные поступления – на 43,8%.

Муниципалитет принял участие в четырех нацпроектах, реализовав 100% запланированных мероприятий, отметил он в докладе.

Социальная сфера: образование, культура и спорт

Сохранена стопроцентная доступность детских садов.

95,4% детей района охвачены дополнительным образованием.

Построены 4 новых спортивных объекта, еще несколько – в процессе возведения.

Количество жителей, занимающихся спортом, достигло 76,3%.

В сфере благоустройства реализовано 12 проектов на 127 млн рублей, за 5 лет – 89 проектов на 911 млн рублей.

Демография

За отчетный год численность населения увеличилась на 1 116 человек. Новорожденных – 1 550 человек, смертей – 620 – превышение рождаемости над смертностью в 2,5 раза. Положительные темпы роста населения сохраняются, подчеркнул глава.

«Отчетный год, безусловно, можно записать в актив развития района, он не потерян, результаты есть и они ощутимы. Хотел бы выразить слова благодарности губернатору Югры Руслану Николаевичу Кухаруку, правительству Югры за понимание проблем, которые стоят перед муниципалитетом и за помощь в их решении, сказать спасибо жителям района за терпение, понимание, которое проявляют при общении с нами. Проблем на территории района немало и будем их решать. Хочу поблагодарить депутатов за конструктивную работу и, конечно, выразить благодарность своим коллегам», – резюмировал Андрей Трубецкой.

Отчет был принят единогласно. Депутаты и эксперты отметили эффективную работу муниципалитета, подчеркнув, что Сургутский район продолжает оставаться лидером по развитию в Югре.